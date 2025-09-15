Inició el juicio contra el Soldado F, implicado en la masacre de Bloody Sunday

Este lunes 15 de septiembre comenzó el proceso contra un exsoldado británico que fue acusado por el Bloody Sunday, un sangriento crimen ocurrido en 1972.

Este juicio es importante debido a que es la primera vez que un exmilitar debe responder por la masacre, la cual incluso fue catalogada como uno de los hechos más sangrientos en la historia de Irlanda del Norte.

¿Qué fue el Bloody Sunday?

El 30 de enero de 1972 en Londonderry, soldados británicos atacaron a una manifestación de católicos. El saldo oficial fue de 13 fallecidos. Ha sido tal el impacto histórico de este hecho que la banda U2, originaria de Irlanda, le dio vida a una canción titulada ‘Sunday Bloody Sunday’.

“Los disparos fueron injustificados. Los civiles no representaban ninguna amenaza para los soldados y estos no podían creer en la existencia de una amenaza. Los tiros tenían la intención de matar, o al menos de causar un daño grave”, sostuvo la fiscal del caso, Louis Mably.

¿De qué se le acusa al Soldado F?

El acusado se identifica como Soldado F y deberá responder por las muertes de James Wray y de William McKinney, así como de cinco intentos de homicidio reportados. Por razones de seguridad, se ha ocultado su identidad real.

RELACIONADO Reino Unido lanza primeras sanciones en nueva estrategia para frenar cruces de migrantes

John McKinney, hermano de uno de los asesinados, declaró lo siguiente: “Nos ha llevado 53 años llegar hasta aquí, y hemos superado todos los obstáculos”. Por su parte, el presidente de la oficina de veteranos, David Johnstone, afirmó que los exmilitares sienten frustración, rabia y traición.

El proceso contra el Soldado F empezó en 2019. Sin embargo, los avances comenzaron hace tres años cuando se reabrió

Cabe mencionar que no fue sino hasta 2010 cuando las víctimas fueron declaradas inocentes. Inclusive, el primer ministro de ese momento, David Cameron, ofreció disculpas públicas en nombre de la nación.