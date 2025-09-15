CANAL RCN
Internacional

Inició el juicio contra el Soldado F, implicado en la masacre de Bloody Sunday

Esta masacre ocurrida en 1972 dejó más de 10 católicos asesinados.

Bloody Sunday.
Bloody Sunday. Foto: AFP.

AFP

septiembre 15 de 2025
01:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 15 de septiembre comenzó el proceso contra un exsoldado británico que fue acusado por el Bloody Sunday, un sangriento crimen ocurrido en 1972.

Ola de calor en Europa: un muerto en España y sequía histórica en Inglaterra
RELACIONADO

Ola de calor en Europa: un muerto en España y sequía histórica en Inglaterra

Este juicio es importante debido a que es la primera vez que un exmilitar debe responder por la masacre, la cual incluso fue catalogada como uno de los hechos más sangrientos en la historia de Irlanda del Norte.

¿Qué fue el Bloody Sunday?

El 30 de enero de 1972 en Londonderry, soldados británicos atacaron a una manifestación de católicos. El saldo oficial fue de 13 fallecidos. Ha sido tal el impacto histórico de este hecho que la banda U2, originaria de Irlanda, le dio vida a una canción titulada ‘Sunday Bloody Sunday’.

“Los disparos fueron injustificados. Los civiles no representaban ninguna amenaza para los soldados y estos no podían creer en la existencia de una amenaza. Los tiros tenían la intención de matar, o al menos de causar un daño grave”, sostuvo la fiscal del caso, Louis Mably.

¿De qué se le acusa al Soldado F?

El acusado se identifica como Soldado F y deberá responder por las muertes de James Wray y de William McKinney, así como de cinco intentos de homicidio reportados. Por razones de seguridad, se ha ocultado su identidad real.

Reino Unido lanza primeras sanciones en nueva estrategia para frenar cruces de migrantes
RELACIONADO

Reino Unido lanza primeras sanciones en nueva estrategia para frenar cruces de migrantes

John McKinney, hermano de uno de los asesinados, declaró lo siguiente: “Nos ha llevado 53 años llegar hasta aquí, y hemos superado todos los obstáculos”. Por su parte, el presidente de la oficina de veteranos, David Johnstone, afirmó que los exmilitares sienten frustración, rabia y traición.

El proceso contra el Soldado F empezó en 2019. Sin embargo, los avances comenzaron hace tres años cuando se reabrió

Cabe mencionar que no fue sino hasta 2010 cuando las víctimas fueron declaradas inocentes. Inclusive, el primer ministro de ese momento, David Cameron, ofreció disculpas públicas en nombre de la nación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Siguen encontrándose víctimas fatales bajo los escombros de bar que explotó en Madrid

Estados Unidos

Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres

Estados Unidos

¿Fue motivado por críticas a población LGBTIQ+? Presunto asesino de Kirk tendría pareja transgénero

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de septiembre de 2025

¡Los ganadores ya están celebrando tras el sorteo del Super Astro Sol de este 15 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Presidencia de Colombia

“Si soy presidenta vuelvo a fumigar y mando extraditados ‘exprés’”: Vicky Dávila en Tribuna RCN

Vicky aseguró revertirá la política actual contra las drogas, defenderá la extradición rápida y descartó alianzas con “corruptos".

Restaurantes

Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad en Bogotá este fin de semana

Eliminatorias sudamericanas

"¿En qué cabeza cabe que van a ganarle a Venezuela?": video viral de tiktoker venezolano antes del 3-6 vs. Colombia

EPS

Supersalud se pronuncia sobre informe de la Contraloría acerca de la Nueva EPS