Ola de calor en Europa: un muerto en España y sequía histórica en Inglaterra

Europa atraviesa una de las olas de calor más intensas de los últimos años, con temperaturas que sobrepasan los 40 grados en gran parte del sur del continente y que han provocado desde mortales incendios forestales en España hasta una sequía sin precedentes recientes en Inglaterra.

En España, un hombre murió en un incendio en la localidad de Tres Cantos, a 25 kilómetros de Madrid, el primero de las decenas de fuegos que afectan al país. Las autoridades advierten de un “riesgo extremo” de incendios, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó una reunión de seguimiento para coordinar la emergencia.

La situación es crítica en regiones como Castilla y León, donde se han reportado más de 30 incendios activos, incluyendo uno en Las Médulas —Patrimonio Mundial de la Humanidad— que obligó a evacuar a más de 2.000 personas. En Tarifa, Andalucía, las llamas obligaron a evacuar playas repletas de turistas.

El calor se extiende por el sur del continente

Italia decretó alerta roja en 11 ciudades, entre ellas Roma, Milán y Florencia, con temperaturas previstas de hasta 38 grados. El calor y la sequía han reducido en un 30% la producción de hortalizas en la región de Apulia, mientras los incendios en el parque nacional del Vesubio parecen estar finalmente bajo control tras cuatro días de combate.

En Portugal, las autoridades temen que el termómetro alcance los 44 °C en el sur, complicando aún más la lucha contra varios incendios graves.

Mientras tanto, el Reino Unido vive sus seis primeros meses más secos en medio siglo. La Agencia de Medioambiente calificó la situación como “crítica a escala nacional” e instó a la población a reducir el consumo de agua para aliviar la presión sobre los recursos hídricos.

Los científicos alertan que el cambio climático, impulsado por la actividad humana, intensifica la frecuencia y gravedad de fenómenos extremos como esta ola de calor, las sequías y las inundaciones, que afectan de forma cada vez más directa la vida y la seguridad de millones de personas en Europa.