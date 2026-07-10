Condenan al hombre que mató a su esposa y regó sus restos en un parque de París

Un tribunal de París condenó este viernes 10 de julio a 27 años de prisión a un hombre de 53 años que asesinó a su esposa, desmembró su cuerpo y esparció los restos en un popular parque de la capital francesa en 2023.

Trabajadores del parque de Buttes Chaumont, un lugar frecuentado por familias y corredores en el noreste de París, encontraron una bolsa de plástico conteniendo partes del cuerpo de la víctima. Al día siguiente, su cabeza fue hallada en el mismo sitio.

Según la investigación, la pareja era de Argelia y tenía tres hijos. Vivían en las afueras de París, pero su relación atravesaba serios problemas y enfrentaban dificultades económicas significativas.

Detalles del aterrador crimen: dejó y contempló su cuerpo en el sofá

Los detalles del crimen revelaron una conducta particularmente perturbadora. Después de estrangular a su esposa, el hombre colocó el cuerpo en el sofá familiar, lo cubrió con una manta y ordenó a sus hijos que no la molestaran porque supuestamente estaba cansada.

Posteriormente, salió de la vivienda para comprar una amoladora angular, herramienta que utilizaría para desmembrar el cadáver.

En un intento por desviar las sospechas, el acusado envió mensajes al teléfono móvil de la víctima preguntándole dónde se encontraba. Sin embargo, estas maniobras resultaron infructuosas y el hombre terminó confesando el crimen ante las autoridades policiales.

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Condenaron a feminicida a 27 años de cárcel en París

La sentencia de 27 años de prisión es considerada severa dentro del sistema judicial francés, donde las condenas por asesinato pueden variar significativamente según las circunstancias del crimen.

En este caso, la premeditación, el desmembramiento del cuerpo y el intento de encubrimiento fueron factores agravantes determinantes para la decisión del tribunal.

Las autoridades francesas no han revelado la identidad completa del condenado ni de la víctima para proteger la privacidad de los tres hijos menores de edad.