Trump acepta continuar negociaciones con Irán pero declara fin del alto el fuego

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que Washington aceptó seguir las negociaciones con Irán, aunque reiteró que el alto el fuego entre los dos países ya no está vigente.

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La tregua del 8 de abril había puesto fin a semanas de guerra tras el ataque israelo-estadounidense contra Irán del 28 de febrero, pero se vio debilitada por enfrentamientos de menor intensidad en los meses siguientes.

"Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO", escribió Trump en su red Truth Social.

Críticas en la cumbre de la OTAN

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a comienzos de esta semana, Trump insistió en que la tregua de abril había concluido y calificó a los funcionarios iraníes de “basura” y “gente enferma”.

El mandatario acusó además a Teherán de tergiversar lo acordado en el protocolo firmado el 17 de junio, que refrendaba el alto al fuego alcanzado en abril. También señaló que consultaría con su emisario especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han estado en contacto con los iraníes, aunque subrayó que dependía de Teherán volver a la mesa de diálogo.

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Escalada de ataques en la región

En paralelo, ambas partes intensificaron sus acciones militares esta semana. Irán atacó barcos comerciales y activos estadounidenses en países de Oriente Medio con drones y misiles, mientras que Washington respondió con bombardeos en represalia.

La tensión creciente pone en duda la viabilidad de nuevas conversaciones y deja en evidencia la fragilidad de los intentos de negociación en medio de un conflicto que se prolonga desde finales de febrero.