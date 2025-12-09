CANAL RCN
Reconocido influencer estuvo al borde de la muerte: tiene quemaduras en su cuerpo

El influencer estuvo en el lugar en el que se presentó la explosión de un camión de gas, en México.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
03:18 p. m.
El pasado 10 de septiembre, en la Ciudad de México, se presentó una fuerte explosión en la que fallecieron al menos 8 personas y se registraron más de 90 heridos.

En horas de la tarde, en el Puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa, un camión que llevaba gas se volcó y, posteriormente, explotó.

Tras ese trágico hecho, las llamas se expandieron rápidamente e, incluso, según las autoridades, alcanzaron los 30 metros de altura. Por lo tanto, la gran mayoría de conductores y transeúntes que estaban en el lugar sufrieron afectaciones.

Y, entre ellos, estuvo J Lu Barber Cervantes, el reconocido influencer mexicano que tiene más de 100 mil seguidores en Instagram y en sus redes sociales mostró que fue testigo del momento exacto en el que se registró la explosión debido a que se encontraba en la parte de arriba del puente.

Además, mostró que sufrió quemaduras en un brazo y una mano, pero aseguró que no se trataba de nada de gravedad considerable y que todo está bajo control tras los tratamientos médicos.

Este fue el testimonio de J Lu Barber Cervantes, el reconocido influencer, tras la grave explosión en México

"Es impresionante ser de los únicos que se quedó en el puente ya que me tapó la vista un camión de pasajeros y un camión de carga. En videos se ve inmenso el fuego, pero verlo desde adentro implicó estar corriendo con el ambiente color naranja, sin oxígeno y con el ruido de las explosiones. En verdad creí que iba a morir y es lamentable por toda la gente que estuvo debajo del puente", escribió el influencer en su Instagram.

"Estoy seguro de que algo sucedió y me permitió seguir con vida. Gracias a Dios y gracias por todos sus mensajes y comentarios", agregó J Lu Barber Cervantes.

Adicionalmente, en un par de historias, el influencer mostró que tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un centro médico y, al mostrar las heridas de su brazo y su mano, indicó que "no era tan grave como mucha gente lo sufrió".

¿Qué es lo último que se sabe del estado de salud de J Lu Barber Cervantes, el influencer afectado por la explosión en México?

J Lu Barber Cervantes, mediante un post de Instagram de este 12 de septiembre de 2025, reveló que su mano y su brazo ya fueron vendados e interpretó lo sucedido como una nueva oportunidad de vida.

"Volví a nacer, gracias a Jehová. Hay un propósito más grande que cumplir", escribió.

