CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Las impactantes imágenes que registran la explosión del camión con gas en México

La explosión dejó al menos 6 personas fallecidas y cerca de 90 heridos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
01:15 p. m.
México se ha visto sacudido por un accidente en el que un camión que transportaba gas explotó después de volcarse sobre una de las vías más concurridas en el oriente de la Ciudad de México.

Aunque 10 de los lesionados ya fueron dados de alta, según informó Clara Brugada, jefa de Gobierno, las imágenes ya han causado gran conmoción entre la comunidad internacional.

Camión de gas explota en México

La explosión se generó durante la tarde del pasado miércoles, en la vía que conecta a la capital con Puebla, en el tramo más conocido como Puente de Concordia en Iztapalapa. A raíz del volcamiento del camión cisterna, que transportaba 49.500 litros de gas, se generó una gran ola expansiva que afectó a los autos que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

Aunque las autoridades lograron controlar el fuego, aún continúan las acciones de enfriamiento, según manifestó Brugada. Así mismo, se informó que las autoridades ya están realizando el respectivo seguimiento al caso para coordinar las acciones pertinentes con la empresa dueña de la pipa de gas.

Según Pablo Vásquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que más de 18 vehículos resultaron dañados y se encuentran siendo retirados del lugar de la explosión. Así mismo, se informó que el conductor del camión fue identificado y actualmente se encuentra en un hospital cercano. No obstante, su estado de salud es grave.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje, por medio de su cuenta oficial de X, al solidarizarse con las víctimas y los lesionados en el accidente.

Imágenes del accidente en México

El siniestro ya ha conmocionado las redes sociales por lo que el internet se ha llenado de imágenes, por parte de algunos testigos, que no dudaron en documentar el hecho mientras trataban de huir de las llamas.

En las imágenes se observa el instante exacto en el que el camión explota y genera pánico entre las personas atrapadas entre sus vehículos. Según testigos del incidente, laos ciudadanos trataron de romper los vidrios de sus vehículos para poder escapar de la explosión.

Así mismo, los mensajes y las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas se tomaron las redes sociales para expresar mensajes de solidaridad con las víctimas y demás afectados por el accidente.

