Reconocida influencer está en estado crítico: le dispararon a las afueras de su casa

La influencer fue interceptada por un hombre que iba en una moto y desenfundó un arma para herirla.

Foto: Freepik.

septiembre 10 de 2025
01:25 p. m.
El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado debido a que una reconocida influencer está en estado crítico tras recibir varios disparos a las afueras de su casa.

Se trata de Lolita Callender, que en el entorno digital es conocida como Lola Doll, tiene 33 años y es oriunda de Guyana.

El hermano de la reconocida influencer fue el que la encontró con las heridas de bala y la trasladó de inmediato a un hospital de primer nivel de Guyana, en donde está bajo un riguroso tratamiento médico.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la influencer Lola Doll quedó herida en la cara, las manos, el cuello y una de sus piernas.

Así fue el atentado en el que Lola Doll, la reconocida influencer, quedó herida de gravedad

Las autoridades han reportado que el hecho ocurrió el pasado 6 de septiembre de 2025, a las 11:35 de la noche (hora de Guyana).

Lola Doll, la reconocida influencer, estaba en su vehículo a las afueras de su casa y, de repente, un hombre que iba en una motocicleta se le acercó, le disparó y la dejó gravemente herida.

Tras los disparos, el hermano de Lola Doll salió de inmediato para percatarse de qué había ocurrido y, tras darse cuenta de que su hermana había quedado baleada, la llevó de inmediato a un hospital cercano en el que confirmaron que llegó en estado crítico.

¿Qué se ha sabido sobre el estado de salud de Lola Doll, la reconocida influencer?

Desde que Lola Doll ingresó al centro hospitalario, no se han conocido muchos reportes acerca de su evolución.

No obstante, fuentes internacionales cercanas a ella han asegurado que está estable, consciente y que, según lo expresado por los médicos que están a cargo de su cuidado, puede escuchar a los seres queridos que la visitan.

 

 

 

