Nueva avalancha se registró en Nepal: el deslizamiento sepultó por completo un campamento base

Una avalancha golpeó el campamento base de la montaña Himlung, en Nepal, dejando al menos dos personas muertas y 14 desaparecidas, de acuerdo con autoridades locales.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en esta cumbre de 7.216 metros de altura, ubicada cerca de la frontera de Nepal con el territorio chino del Tíbet.

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El lugar estaba ocupado por trabajadores que apoyaban las expediciones de montañismo.

¿Cuántas víctimas ha dejado la nueva avalancha en Nepal?

Las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos durante las labores de búsqueda.

Tul Sing Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, informó que las víctimas eran guías que trabajaban en las expediciones.

Mientras tanto, las autoridades continúan buscando a otras 14 personas que permanecen desaparecidas.

Inicialmente, los reportes señalaban que eran 10 los desaparecidos, pero la cifra fue actualizada posteriormente a 14.

¿Quiénes son los desaparecidos?

De acuerdo con Mingma G. Sherpa, quien está a cargo de los operativos, las personas que continúan desaparecidas trabajaban como personal de cocina en el campamento de expedición.

Un grupo de ocho guías de montaña participa en las labores para localizar a las víctimas y determinar si hay sobrevivientes. La operación, sin embargo, se desarrolla bajo condiciones complejas debido al clima en la zona.

Mal tiempo está dificultando el rescate de los desaparecidos

Mingma G. Sherpa explicó que el equipo no pudo llegar al lugar del accidente de inmediato y que las condiciones climáticas obligaron a los rescatistas a alcanzar la zona durante la noche del domingo.

Con la reanudación de las operaciones, los equipos buscan avanzar en la localización de las personas desaparecidas.

La prioridad ahora es determinar si existen sobrevivientes y recuperar a quienes permanecen bajo la nieve y los escombros provocados por la avalancha.

Recordemos que, la emergencia en Himlung ocurre mientras Nepal todavía enfrenta las consecuencias del 26 de agosto, cuando un colapso de un glaciar de alta montaña en la frontera con el Tíbet provocó una emergencia de gran magnitud y arrasó con zonas a su paso.

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Según el balance incluido en el reporte, más de 1.400 personas murieron y alrededor de 6.000 permanecen desaparecidas.