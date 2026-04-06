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La visa que permite a colombianos vivir y trabajar legalmente en EE. UU.

Conozca los beneficios que tiene esta visa poco conocida en el país.

Visa
Foto: Magnific

Noticias RCN

junio 04 de 2026
07:50 a. m.
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Cumplir el sueño de radicarse de forma legal en los Estados Unidos es una meta compartida por miles de colombianos. Sin embargo, los caminos tradicionales suelen estar llenos de largas esperas, inversiones millonarias o sorteos de lotería que dependen de la suerte.

Lo que muy pocos saben es que existe una vía directa, diseñada exclusivamente para quienes ya cuentan con una trayectoria sólida en su país de origen y buscan dar el salto a suelo norteamericano.

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Este mecanismo legal en la mejor vía para gerentes, ejecutivos y especialistas que desean trasladar su estabilidad laboral al territorio estadounidense. A diferencia de otros procesos que exigen un capital de inversión astronómico, este camino prioriza el talento y la experiencia.

El principal requisito es haber trabajado de forma continua durante al menos un año, dentro de los últimos tres, en una posición de liderazgo o con conocimientos clave dentro de una organización que cuente con operaciones o vínculos comerciales en ambos países.

Las dos categorías de la Visa L-1 y sus requisitos

Para acceder a este beneficio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) exige cumplir con ciertas condiciones estrictas pero muy claras. El solicitante colombiano debe haber trabajado para la empresa matriz en Colombia de forma continua durante al menos un año, dentro de los tres años anteriores a su traslado. Dependiendo de las funciones del empleado, el proceso se divide en dos categorías:

  • Visa L-1A (Ejecutivos y Gerentes): Está dirigida a profesionales que toman decisiones de alto nivel, gestionan equipos de trabajo o dirigen funciones esenciales de la organización. Tiene una duración máxima permitida de hasta 7 años.
  • Visa L-1B (Conocimientos Especializados): Se otorga a trabajadores que poseen un dominio avanzado de los productos, servicios, sistemas, tecnologías o procesos de la propia empresa. Su duración máxima es de 5 años.
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Incluso si la empresa aún no opera en la potencia norteamericana, la Visa L-1 contempla un beneficio especial para la apertura de una "nueva oficina". Esto permite al líder viajar inicialmente por un año para instalar el negocio, ponerlo en marcha y contratar personal local antes de solicitar una extensión.

Colombianos podrán acceder a la Green Card

Más allá de la mudanza inicial, el verdadero valor de la Visa L-1 radica en el largo plazo. Muchos permisos de trabajo temporales dejan a las personas en un limbo migratorio al cabo de unos años. En este caso, la L-1 funciona como un puente de doble intención. Esto significa que el gobierno estadounidense acepta legalmente que entres al país de forma temporal pero con la meta clara de tramitar la residencia permanente.

Para quienes ostentan la categoría L-1A (gerentes o ejecutivos), la transición hacia la Green Card se realiza mediante la categoría de preferencia EB-1C. Este camino es uno de los más rápidos y eficientes del sistema migratorio estadounidense, ya que no requiere pasar por el largo y costoso proceso de Certificación Laboral ante el Departamento de Trabajo.

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