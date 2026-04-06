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Sujeto trató de salir de Cartagena con dos ardillas en su ropa interior

El hombre, que viajaba a Republica Dominicana, les habría administrado narcóticos para mantenerlas dormidas durante los controles en el aeropuerto.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
11:42 a. m.
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Por tráfico de fauna silvestre y maltrato animal, las autoridades abrieron una investigación contra un sujeto que trató de viajar del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena hacia República Dominicana con dos ardillas silvestres entre su ropa interior.

De acuerdo con la Policía Aeroportuaria, el hombre fue requerido en el área de embarque y, tras una revisión, encontraron que llevaba a ambos animales adormecidos y envueltos en una bolsa de tela con pequeños agujeros, para “dejarlos respirar”.

En un intento por pasar desapercibido, el sujeto les habría administrado narcóticos, con tal de mantenerlos callados y en completa quietud; lo que afectó gravemente el estado de salud de ambos ejemplares.

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Una de las ardillas falleció tras el rescate:

Tan pronto como efectuaron el rescate, las ardillas fueron trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena).

Ambas recibieron tratamiento para contrarrestar los efectos negativos de la sustancia en su organismo, pero una de ellas falleció, aumentando la indignación de los cartageneros y el llamado a la justicia.

La ardilla que logró sobrevivir al tratamiento se recupera bajo supervisión de los especialistas del CAV y será liberada, en un ambiente natural seguro, tan pronto como haya expulsado la sustancia por completo.

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¿A qué se atiene el sujeto capturado en Cartagena?

De acuerdo con el artículo 328A del Código Penal, incurrirá en una condena en prisión, que va de los 60 a los 135 meses, y una multa, de 300 a 40.000 salarios mínimos mensuales vigentes, el que “trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas”.

Además, la Ley Ángel o Ley 2455 de 2025 establece que el “que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de dos a cinco años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales vigentes”.

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