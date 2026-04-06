Experto que ha acertado en los últimos tres Mundiales predijo sorpresivo campeón para 2026

Previo al Mundial del 2014, Joachim Klement, el importante economista alemán, creó un modelo matemático para predecir al campeón.

Sin embargo, quedó sorprendido debido a que, en un principio, pensó que era imposible acertar.

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Además, su asombro se incrementó debido a que, a partir del modelo matemático creado, también adivinó los campeones de las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

Por eso, a muy pocos días de que inicie el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Joachim Klement rompió el silencio y entregó el veredicto con un sorpresivo campeón. ¿Quién sería?

Este es el equipo que ganaría el Mundial 2026, según Joachim Klement

El modelo de Joachim Klement reveló que Países Bajos y Portugal serían los equipos que llegarían a la final.

No obstante, de acuerdo con el matemático, la Copa del Mundo no podría alzarla Cristiano Ronaldo y sus compañeros, sino que el título sería para los neerlandeses.

Además, según Joachim Klement, la Argentina de Messi llegaría hasta los cuartos de final del Mundial, pero quedaría afuera tras el cruce con Portugal.

¿Contra qué selecciones quedarían eliminadas la Selección Colombia y la Selección de Brasil?

El modelo matemático que ha predicho a los últimos tres campeones del Mundial indicó que la Selección Colombia quedaría eliminada vs. Croacia.

Además, una de las grandes sorpresas sería que Brasil saldría de la Copa del Mundo tras perder en los dieciseisavos con la Selección de Japón.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará a jugarse el próximo jueves 11 de junio de 2026.

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica, a las 2:00 de la tarde, en el estadio Azteca.

Además, el debut de la Selección Colombia será vs. Uzbekistán, el miércoles 17 de junio, a las 9:00 de la noche, también en el estadio Azteca.