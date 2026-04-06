"Complicado": esta fue la nueva predicción con la que alertó Mhoni Vidente

Durante los primeros meses del 2026 se han emitido alertas de salud porque ha habido picos de enfermedades como el hantavirus y el ébola.

En medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente estuvo presente en El Heraldo de México, leyó sus cartas y volvió a enviar una nueva advertencia.

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Esta fue la advertencia que realizó Mhoni Vidente tras los virus que han sido alerta en este 2026

En su diálogo con El Heraldo de México, Mhoni Vidente expresó que el 2026 ha sido un año complejo a nivel de sanidad y que los ciudadanos del mundo no deben bajar la guardia.

"Ha sido un año complicado en cuestiones de esas enfermedades que han marcado completamente a la humanidad y que la van a seguir marcando", expresó la astróloga de origen cubano.

"Tenemos que cuidarnos, tener mucha salud mental y estar lo más saludables que se pueda porque, lamentablemente, esos virus atacan a personas con azúcar, presión, colesterol alto y que están pasadas de peso. Estas son enfermedades que afectan a los órganos que ya están enfermos y atacan inmediatamente", complementó.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí:

¿Cuáles son los síntomas del ébola y el hantavirus?

En la fase inicial, los pacientes con ébola comienzan a sentir fiebre repentina, cansancio extremo, dolor de cabeza y dolores musculares.

Además, cuando la enfermedad llega a una fase avanzada, se presentan vómitos, problemas gastrointestinales complejos y hemorragias internas.

Mientras tanto, el hantavirus genera fiebre alta, escalofríos, fatiga, vómitos, dolor abdominal, tos seca y presión arterial baja.