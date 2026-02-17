VIDEO | Descubren la mayor carga de droga en la historia de El Salvador: iba oculta en un buque en altamar

El presidente de Nayib Bukele anunció lo que calificó como la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador.

La operación fue ejecutada por la Marina Nacional a 703,7 kilómetros al suroeste de las costas salvadoreñas, donde se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito FMS EAGLE, una embarcación 54 metros de largo, registrada bajo bandera de Tanzania, África.

¿Cómo descubrieron el cargamento de droga en el buque?

Según la información oficial, dentro de compartimientos ocultos del buque fueron hallados 330 bultos que equivalen a 6,6 toneladas de cocaína.

El cargamento tendría un valor aproximado de 165 millones de dólares.

La droga estaba escondida en los tanques de lastre de la embarcación. Para ubicarla y confirmar su presencia, se desplegaron buzos de la Marina Nacional, quienes realizaron una inspección especializada que permitió detectar el ocultamiento y proceder con la incautación.

¿Quiénes serían los responsables de transportar el cargamento de droga?

En el barco se encontraban diez presuntos narcotraficantes: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano, quienes fueron detenidos durante el operativo.

Bukele aseguró que se trata de “otro fuerte golpe al narcotráfico” y resaltó el resultado de la operación marítima. También hizo referencia al nuevo barco utilizado en el procedimiento.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), entidad que asesora al presidente y al secretario de Estado de Estados Unidos en políticas y programas para combatir el narcotráfico y la delincuencia internacional, respaldó la acción.

RT destacó que resulta casi imposible calcular cuántas vidas se habrían perdido si esta cantidad de droga hubiera llegado a su destino final y señaló que operaciones de esta magnitud representan un impacto directo contra la delincuencia transnacional y contribuyen a la seguridad regional.

El video difundido muestra el momento de la inspección subacuática y la recuperación de los paquetes ocultos en la estructura del buque interceptado en altamar.