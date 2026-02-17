CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Descubren la mayor carga de droga en la historia de El Salvador: iba oculta en un buque en altamar

La droga, valorada en 165 millones de dólares, iba encaletada en un buque con bandera de Tanzania.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
05:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Nayib Bukele anunció lo que calificó como la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador.

Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa
RELACIONADO

Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

La operación fue ejecutada por la Marina Nacional a 703,7 kilómetros al suroeste de las costas salvadoreñas, donde se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito FMS EAGLE, una embarcación 54 metros de largo, registrada bajo bandera de Tanzania, África.

¿Cómo descubrieron el cargamento de droga en el buque?

Según la información oficial, dentro de compartimientos ocultos del buque fueron hallados 330 bultos que equivalen a 6,6 toneladas de cocaína.

El cargamento tendría un valor aproximado de 165 millones de dólares.

La droga estaba escondida en los tanques de lastre de la embarcación. Para ubicarla y confirmar su presencia, se desplegaron buzos de la Marina Nacional, quienes realizaron una inspección especializada que permitió detectar el ocultamiento y proceder con la incautación.

¿Quiénes serían los responsables de transportar el cargamento de droga?

En el barco se encontraban diez presuntos narcotraficantes: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano, quienes fueron detenidos durante el operativo.

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas
RELACIONADO

Macabro hallazgo en Cali: cabezas humanas aparecieron en bolsas plásticas

Bukele aseguró que se trata de “otro fuerte golpe al narcotráfico” y resaltó el resultado de la operación marítima. También hizo referencia al nuevo barco utilizado en el procedimiento.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), entidad que asesora al presidente y al secretario de Estado de Estados Unidos en políticas y programas para combatir el narcotráfico y la delincuencia internacional, respaldó la acción.

RT destacó que resulta casi imposible calcular cuántas vidas se habrían perdido si esta cantidad de droga hubiera llegado a su destino final y señaló que operaciones de esta magnitud representan un impacto directo contra la delincuencia transnacional y contribuyen a la seguridad regional.

El video difundido muestra el momento de la inspección subacuática y la recuperación de los paquetes ocultos en la estructura del buque interceptado en altamar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Perú

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras cuatro meses en el cargo

Cuba

“No somos amenaza, somos contención”: Cuba responde a Trump sobre narcotráfico

Estados Unidos

Tres ‘narcolanchas’ bombardeadas por EE. UU. dejan 11 muertos en el Pacífico y el Caribe

Otras Noticias

Antártida

Así es como el equipo detrás de cámaras de RCN ha vivido la expedición a la Antártida de la Armada Nacional

El mayor buque científico de Colombia ya se encuentra de regreso al país, de donde zarpó hace 74 días.

Artistas

Arrestaron a un reconocido actor: de esto se le acusa

Las autoridades entregaron detalles de lo sucedido.

Dávinson Sánchez

Golazo con el pecho de Davinson Sánchez frente a Juventus en la Champions League

Finanzas personales

Arrendatario puede convertirse en dueño de vivienda en Colombia: ley es clara

Enfermedades

Infecciones por el Virus del Papiloma Humano: ¿cuáles son los síntomas más alarmantes?