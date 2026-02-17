"Si le pasa algo a mi familia, mi cabeza no va a estar en el fútbol": Katherine Tapia rompe el silencio por emergencia en Córdoba

La emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba sigue generando reacciones dentro y fuera del país. Mientras miles de familias enfrentan afectaciones y pérdidas, continúan apareciendo voces de apoyo.

Una de ellas es la de Katherine Tapia, arquera referente de la Selección Colombia Femenina, nacida en Santa Cruz de Lorica, uno de los municipios impactados por la situación. Desde el exterior, donde milita en Palmeiras, la jugadora habló sobre lo que ocurre en su tierra y cómo vive la crisis a la distancia.

Katherine Tapia rompió el silencio por emergencia en Córdoba

Tapia aseguró que, aunque atraviesa un momento deportivo positivo tras consagrarse campeona de la Supercopa en Brasil, su pensamiento está en Córdoba y en las personas afectadas.

Estar fuera de tu país y ver como otras personas que yo conozco están pasando situaciones de esa forma ver la magnitud de las cosas pero lo que me deja también un poco alegre es saber cómo toda Colombia se ha unido en pro de mi departamento y ver tantas personas ayudando. He tenido comunicación con deportes cómo podemos hacer cómo podemos buscar para ayudar a esas familias y eso en parte como te digo estoy viviendo un momento muy feliz pero mi cabeza está en Córdoba en todo lo que está pasando.

La arquera reveló que su familia se encuentra pendiente de evacuación debido a las condiciones que se presentan en la zona.

Tengo a mi familia también pendiente de evacuación pues por las cosas que han pasado que vienen ahí como en camino pero obviamente no deja de ser un poquito triste se lo dije al director deportivo de Palmeiras yo le dije si llega a pasar algo a mi familia, lo siento pero mi cabeza no va a estar aquí como tal en lo que representa el fútbol y prefiero estar allá con mi familia.

"Si va a pasar algo, puedo viajar": Tapia sobre emergencia en Córdoba y su familia

También explicó que cuenta con el respaldo total del club brasileño ante cualquier eventualidad.

Tengo todo el apoyo del club en cualquier momento si va a pasar algo no lo permita Dios puedo viajar y estar más cerca de mi familia porque me hace sentir un poco con un poco más de tranquilidad con toda la situación.

Tapia expresó que ver los videos y reportes de la emergencia le genera dolor, especialmente al conocer la magnitud del impacto.

Espero que todo mejore que todo vaya mejorando porque ver estos vídeos y ver todas esas cosas me parte el corazón saber que mi departamento está pasando por una situación tan difícil porque estaba leyendo un reporte son casi 156 mil familias damnificadas y casi perdiendo prácticamente todo.

Katherine Tapia habló del inicio de la liga profesional femenina en Colombia

Durante la entrevista también se refirió al inicio de la liga profesional femenina en Colombia y celebró que ahora comience más temprano en el calendario.

Me llena mucho de alegría saber que están comenzando tan temprano porque antes cuando nosotros cuando yo estaba ya comenzaba marzo teníamos que esperar mucho tiempo para que comenzara pero me alegra mucho ver ese crecimiento de todas las compañeras que hacen parte de la liga de lo mejor y que hagan una buena liga que nos representen que nosotros las que estamos acá en el extranjero también lo hacemos de la misma forma.

Finalmente, envió un mensaje directo a los cordobeses:

Muchas gracias por este espacio desearle a todos los cordobeses mandar un mensaje especial que estoy fuera del país y de mi departamento pero desde acá voy a poder aportar mi granito arena tocando puertas para ver cómo podemos ayudar a todas las familias damnificadas y muchas gracias de verdad por todo el apoyo que siempre me brindan.

Mientras continúa la emergencia en Córdoba, la arquera dejó claro que, aunque está lejos, su prioridad emocional está puesta en su familia y en su tierra.