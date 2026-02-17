CANAL RCN
Internacional

Audiencia contra Nicolás Maduro en los EE. UU. es postergada ¿Cuándo comparecerá ante la justicia?

El antiguo líder del régimen venezolano regresará a la corte de Nueva York el mismo día que su esposa, Cilia Flores.

Nicolás Maduro sketch primera audiencia en Nueva York
FOTO: Captura de pantalla - Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
05:20 p. m.
Bajo gran expectativa, Nicolás Maduro, el antiguo líder del régimen venezolano, volverá a una corte federal de Nueva York el próximo 26 de marzo tras declararse inocente y afirmar que es un "prisionero de guerra".

Esta nueva fecha representa un aplazamiento de la cita originalmente pactada para el 17 de marzo, luego de que la fiscalía estadounidense alegara "problemas de planificación y logística" para justificar el cambio, una solicitud que contó con el visto bueno de la defensa y la aprobación del juez que lleva el caso.

Cilia Flores tendrá su segunda audiencia el mismo día:

La comparecencia no será solo para el exmandatario, pues su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también deberá presentarse ante el tribunal ese mismo día.

Ambos enfrentan un proceso judicial tras su captura en medio de la operación militar ‘Resolución Absoluta’, ejecutada en Caracas en la madrugada del 3 de enero de 2026; un evento que marcó el fin de su mandato, que se extendió durante poco menos de 13 años: desde marzo de 2013 hasta enero de 2026.

Maduro se mantiene en su supuesta inocencia, mientras Delcy Rodríguez lleva las riendas del país:

Desde que se produjo su detención y traslado a territorio estadounidense, Maduro ha rechazado los cargos por tráfico de drogas que le imputa la justicia de ese país.

Durante su primera intervención judicial el 5 de enero, apenas 48 horas después de su captura, el político mantuvo una postura firme sobre su estatus legal tras haber sido removido del poder en Venezuela, donde Delcy Rodríguez —su vicepresidenta desde 2018— asumió la jefatura del Estado de forma interina.

Desde entonces, la relación entre EE. UU. y Venezuela ha mejorado. Aunque Rodríguez se mantiene en que es un país libre, seguro y democrático, Estados Unidos inició labores para restablecer su misión diplomática en el territorio y ha estado hablando en nombre de Venezuela para lograr nuevos acuerdos por la venta de crudo proveniente del país latino.

