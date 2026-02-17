CANAL RCN
Internacional

Se confirmó el asesinato de un cantante: recibió un disparo en la cabeza

Todo habría ocurrido después de una riña callejera. Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
05:44 p. m.
En México hay un profundo shock debido a que un cantante fue asesinado con un arma de fuego.

Juan Carlos Santiago Galván, que era conocido en el mundo artístico como 'AfroSan' y cantaba corridos, recibió un disparo letal en Tláhuac, Ciudad de México.

Murió reconocido cantante tras ser baleado en su pecho
¿Cómo ocurrieron los hechos? Descubra la información que han registrado las autoridades hasta el momento.

Así habría sido el asesinato de Juan Carlos Santiago, 'AfroSan', en México

De acuerdo con lo que se ha conocido, 'AfroSan' salió de su casa, situada en la colonia Olivos, con la intención de comprar unas cervezas.

Sin embargo, al parecer, en el camino tuvo una discusión con al menos dos personas y una de ellas empuñó un arma de fuego y le disparó en la cabeza.

Tras esa situación, el cantante Juan Carlos Santiago Galván quedó gravemente herido y, a pesar de que fue trasladado a una entidad hospitalaria de urgencia, se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

Es así como las autoridades se encuentran analizando cámaras de seguridad y tratando de contactar a algunos testigos para determinar quién fue la persona que disparó e iniciar las diligencias judiciales correspondientes.

El Grupo Doble AA, de México, lamentó la muerte del cantante 'AfroSan'

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte del cantante Juan Carlos Santiago Galván, el Grupo Doble AA emitió un sentido mensaje de condolencias.

"Hoy la música se viste de luto, en memoria de nuestro gran amigo y colega Juan Carlos Santiago Galván, el 'AfroSan'", comenzaron redactando.

Llora la música: murió un legendario y reconocido cantante
"Quedó una colaboración pendiente, hermano", añadieron.

"Estaré publicando sus canciones para homenajearlo", "Dios lo reciba en su santa gloria", "era una buena persona", "no lo puedo creer", "mi más sentido pésame para su familia", "que en paz descanse" y "que se haga justicia", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

