Luto en Colombia: murió uno de los locutores más reconocidos y legendarios

En las últimas horas, se confirmó la muerte de uno de los locutores que, debido a su trayectoria y talento, fue considerado una gloria de la radio colombiana.

Se trata de Heliodoro Otero, que tenía 95 años y dejó una huella imborrable en medios como Todelar, RCN y Caracol Radio.

Heliodoro trabajó siete décadas en el entorno radial y siempre fue elogiado por su buena dicción y por la elegancia que transmitía en cada uno de sus informes.

Este importante locutor integró equipos de noticias para las emisiones de la mañana y la tarde, pero también se convirtió en una voz autorizada en temas musicales.

Además, prestó su voz para el doblaje de películas estadounidenses y fue parte de la Asociación Colombiana de Locutores.

Así se confirmó la muerte de Heliodoro Otero, el reconocido locutor de Colombia

Mediante un sentido comunicado, la Asociación Colombiana de Locutores lamentó la muerte de Heliodoro Otero y exaltó su legado.

"La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, en cabeza de nuestro presidente, lamenta el sensible fallecimiento de Heliodoro Otero Chávez, un grande de la locución. Fue miembro por más de 50 años, se destacó por ser una de las voces íntegras y emblemáticas de la lectura de noticias en cadenas radiales como RCN, Caracol y Todelar. Fue un brillante narrador de documentales y también la voz de un noticiero de los años 70 y 80 que se llamaba Actualidad Panamericana, que se presentaba en los teatros antes de proyectar las películas", se comenzó manifestando.

"Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, colegas y amigos", se concluyó.

¿A qué se dedicó Heliodoro Otero antes de su exitoso camino en la radio?

Antes de convertirse en estrella de la radio, Heliodoro Otero trabajó como despachador aéreo de Avianca.

En ese entonces tenía alrededor de 21 años y se fue interesando por la locución debido a que siempre demostró un talento innato para leer con claridad y buena voz.