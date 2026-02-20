CANAL RCN
Futbolista fue asesinado a tiros: esto se sabe

Las autoridades confirmaron que el deportista estaba sin signos vitales cuando llegaron al lugar de los hechos.

Foto: Feeepik.

febrero 20 de 2026
04:44 p. m.
En México hay una profunda conmoción debido a que fue asesinado un querido futbolista amateur originario de Celaya.

Amed 'Mago' Mendoza, que tenía 34 años y había jugado en varios equipos locales del fútbol semiprofesional, fue atacado con un arma de fuego a las afueras de una vivienda.

La noticia fue confirmada por Caleros FC, uno de los clubes en los que militó el 'Mago' Mendoza.

¿Cómo fue el asesinato de Amed 'Mago' Mendoza, el querido futbolista amateur de México?

De acuerdo con lo que han narrado los testigos, Amed Mendoza se encontraba en la colonia San Juanico, en Guanajuato, cuando fue atacado de forma inesperada.

Sobre las 10:30 de la noche (hora de México), el futbolista amateur recibió varios impactos de bala, quedó tendido en el suelo y los vecinos se comunicaron de inmediato con las autoridades y con una ambulancia.

Sin embargo, cuando el equipo de primeros auxilios llegó al lugar de los hechos, confirmaron que Amed 'Mago' Mendoza ya no tenía signos vitales.

Tras ese desenlace, las autoridades están recopilando grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer quién disparó contra el futbolista amateur y materializar la captura.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Amed 'Mago' Mendoza, el futbolista amateur de México

"Con profundo dolor, lamentamos el sensible fallecimiento de Amed Mendoza, quien defendió con orgullo los colores de Caleros FC durante la temporada 2018-2019", se comenzó escribiendo.

"Amed no solo fue un gran futbolista dentro del terreno de juego, sino también un compañero ejemplar, dejando huella por su talento, entrega y pasión en cada partido. Su calidad y amor por el fútbol quedarán por siempre en la memoria de la institución y toda la afición. Hoy nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos, enviándoles nuestras más sinceras condolencias y apoyo en este difícil momento. Que en paz descanse", se concluyó.

 

