CANAL RCN
Internacional

Luto: murió de manera inesperada un querido actor de televisión

Este actor también se destacó como cantante y su agrupación musical fue la que confirmó su deceso.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
11:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Chile hay conmoción tras la muerte de uno de los actores más reconocidos e importantes en el ámbito del doblaje.

Karoly Díaz Zará, que era más conocido como Kako Zará y también se destacó como cantante y locutor, falleció el 16 de febrero de 2026.

Murió la mente maestra de una reconocida y exitosa serie: la hallaron sin vida en medio de las grabaciones
RELACIONADO

Murió la mente maestra de una reconocida y exitosa serie: la hallaron sin vida en medio de las grabaciones

Este icónico actor de doblaje, que tenía 55 años, participó en producciones como 'Las mil y una noches', 'Baby Shark' y 'Hazbin Hotel'.

Además, su muerte fue confirmada por la Orquesta Huambaly, de la que hacía parte.

Este fue el mensaje tras la muerte de Kako Zará, el reconocido actor de doblaje de Chile

"Nuestro querido Kako Zará dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó. Como Orquesta Huambaly, nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos", comenzó expresando la agrupación musical.

"Queremos agradecer de corazón a cada persona que se sumó con sus plegarias y pensamientos. Estamos seguros de que Kako sintió ese apoyo. A su familia, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo fraterno en este momento de tristeza. Él siempre estará en nuestros corazones y en la historia de la Orquesta Huambaly", se complementó.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Kako Zará, el reconocido actor de doblaje de Chile

Kako Zará murió a causa de un síndrome hepatorrenal, que afectó gravemente sus riñones y su hígado.

Y, una vez se confirmó lo ocurrido, sus seguidores expresaron múltiples mensajes de luto y condolencias.

Se confirmó el asesinato de un cantante: recibió un disparo en la cabeza
RELACIONADO

Se confirmó el asesinato de un cantante: recibió un disparo en la cabeza

"Qué pena más grande", "te vamos a extrañar, Kako querido", "que su viaje vaya acompañado de la más hermosa melodía", "lo siento mucho", "fue un tremendo artista", "mis afectos para ustedes y sus familiares", "qué triste enterarme de esto" y "aprendí mucho de él", han sido algunos de ellos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Ejército de Ecuador capturó a 'Camilo', presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Artistas

Murió la mente maestra de una reconocida y exitosa serie: la hallaron sin vida en medio de las grabaciones

Barack Obama

Barack Obama habló sobre extraterrestres y su comentario es viral: "Son reales"

Otras Noticias

Millonarios

Hubo una salida inesperada y de ÚLTIMA HORA en Millonarios: detalles

Tras lo ocurrido, el cupo de los 25 jugadores aún no está completo. ¿Qué se hará?

Automovilismo

Mundo Aventura se llena de motores: Bogotá vivirá 'Motos al Parque' con más de 15.000 asistentes

Bogotá volverá a vibrar con Motos al Parque en Mundo Aventura. El evento espera reunir a más de 15.000 visitantes con shows, exhibiciones y marcas del sector.

Cundinamarca

Lo que hallaron junto al cuerpo del estudiante universitario en Gachancipá sería ficha clave en la investigación

Medellín

Alternativa Film Festival llega a Medellín: buscan artistas colombianos para crear su imagen oficial del 2026

Salud mental

Ser mujer en Bogotá implica mayores riesgos para la salud mental, según investigación