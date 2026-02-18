Luto: murió de manera inesperada un querido actor de televisión

En Chile hay conmoción tras la muerte de uno de los actores más reconocidos e importantes en el ámbito del doblaje.

Karoly Díaz Zará, que era más conocido como Kako Zará y también se destacó como cantante y locutor, falleció el 16 de febrero de 2026.

Este icónico actor de doblaje, que tenía 55 años, participó en producciones como 'Las mil y una noches', 'Baby Shark' y 'Hazbin Hotel'.

Además, su muerte fue confirmada por la Orquesta Huambaly, de la que hacía parte.

Este fue el mensaje tras la muerte de Kako Zará, el reconocido actor de doblaje de Chile

"Nuestro querido Kako Zará dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó. Como Orquesta Huambaly, nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos", comenzó expresando la agrupación musical.

"Queremos agradecer de corazón a cada persona que se sumó con sus plegarias y pensamientos. Estamos seguros de que Kako sintió ese apoyo. A su familia, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo fraterno en este momento de tristeza. Él siempre estará en nuestros corazones y en la historia de la Orquesta Huambaly", se complementó.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Kako Zará, el reconocido actor de doblaje de Chile

Kako Zará murió a causa de un síndrome hepatorrenal, que afectó gravemente sus riñones y su hígado.

Y, una vez se confirmó lo ocurrido, sus seguidores expresaron múltiples mensajes de luto y condolencias.

"Qué pena más grande", "te vamos a extrañar, Kako querido", "que su viaje vaya acompañado de la más hermosa melodía", "lo siento mucho", "fue un tremendo artista", "mis afectos para ustedes y sus familiares", "qué triste enterarme de esto" y "aprendí mucho de él", han sido algunos de ellos.