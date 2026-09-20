Derrota de Atlético Nacional, con presencia de James Rodríguez: así quedó la tabla de posiciones

En el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, Atlético Nacional visitó a Llaneros por la jornada 11 de la Liga BetPlay 2026 II.

Lucas González, el estratega 'verdolaga', tomó la decisión de rotar el equipo, pero el local se hizo fuerte y ganó 2-0.

Yorleys Mena abrió el marcador al minuto 15 y, posteriormente, tras un contragolpe, Frank Castañeda estiró la ventaja (34').

James Rodríguez fue suplente, pero ingresó en el inicio del segundo tiempo e intentó ayudar a Atlético Nacional a conseguir la igualdad. Sin embargo, a pesar de que tuvo algunas aproximaciones, no pudo vulnerar el arco defendido por el guardameta Romaña.

En medio de esa coyuntura, el 'verde paisa' no pudo alcanzar a América de Cali en puntos y continuó en la tercera posición del campeonato.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras la derrota de Atlético Nacional vs. Llaneros, en la fecha 11

América de Cali visitó Ibagué este 20 de septiembre y el empate le bastó para conservar el liderato.

El panorama está así:

América de Cali: 21 puntos (+15). Millonarios: 19 puntos (+7). Atlético Nacional: 18 puntos (+9). Bucaramanga: 17 puntos (+6). Tolima: 17 puntos (+2). Santa Fe: 16 puntos (+6). Medellín: 16 puntos (+5). Deportivo Cali: 15 puntos (+6). Llaneros: 14 puntos (+1). Once Caldas: 12 puntos (+1). Águilas Doradas: 11 puntos (0). Internacional de Bogotá: 11 puntos (-4). Cúcuta: 9 puntos (-9). Fortaleza: 8 puntos (-5). Pasto: 8 puntos (-6). Alianza: 8 puntos (-11). Boyacá Chicó: 8 puntos (-11). Jaguares: 7 puntos (-5). Deportivo Pereira: 7 puntos (-5). Junior: 6 puntos (-2).

¿Cuál es el último partido que falta por jugarse en la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026 II?

El martes 22 de septiembre, Independiente Medellín jugará su partido correspondiente a la más reciente jornada.

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Su rival será Jaguares, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:00 de la tarde.