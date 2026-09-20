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Luto en la televisión: murió reconocida actriz de Colombia

La muerte fue confirmada por un reconocido actor colombiano que trabajó con ella.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 20 de 2026
06:11 p. m.
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En las últimas horas se confirmó la muerte de una reconocida actriz colombiana.

Se trata de Socorro Ortega, que ganó reconocimiento por interpretar a 'La Caleña' en la producción de comedia que se llamó 'Don Chinche'.

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Su deceso fue el 18 de septiembre de 2026 y fue confirmado por el actor Víctor Hugo Morant, que escribió un sentido mensaje en las redes sociales.

Así se lamentó la muerte de Socorro Ortega, la reconocida actriz de Colombia

En su cuenta de Instagram, el actor Víctor Hugo Morant recordó algunas fotos de la actriz Socorro Ortega y le dio un último adiós.

"Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega", inició escribiendo.

"Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia", añadió.

Además, los seguidores del trabajo de la actriz también se pronunciaron de inmediato.

"También fue gestora social del Valle", "siempre fue bella y talentosa", "fue muy dulce", "Dios la tenga en su gloria", "nos entretuvo mucho en cada uno de sus proyectos", "la recuerdo mucho por su actuación en 'Don Chinche'", "lamento mucho su partida de este plano terrenal" y "qué noticia tan triste", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

¿En qué otras producciones trabajó Socorro Ortega, la actriz de Colombia que falleció?

Socorro Ortega no solo se destacó en el ámbito televisivo, sino también en montajes teatrales.

Las producciones más reconocidas en las que trabajó, aparte de la serie 'Don Chinche', fueron las siguientes:

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  • 'Los Cuervos'.
  • 'El Virrey'.
  • 'La mala hierba'.
  • 'El camaleón'.
  • 'Heroínas'.
  • 'Nariño'.

Asimismo, hubo una época de su vida en la que la actriz Socorro Ortega viajó a Barcelona, España, para seguirse formando a nivel actoral, pero, de acuerdo con lo que ella misma manifestó, a pesar de que tuvo aprendizajes muy importantes, fue muy complejo ejercer en esa ciudad europea.

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