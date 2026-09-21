Atraparon a dos mujeres señaladas de drogar y robar hombres en Bogotá: una víctima murió en su apartamento

Un hombre de 37 años conoció a una mujer en un bar de Bogotá y decidió llevarla hasta su apartamento, sin imaginar que, según la investigación de las autoridades, terminaría siendo víctima de un hurto y posteriormente perdería la vida.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2025, en una vivienda de la localidad de Chapinero. De acuerdo con la Policía, la mujer llegó al apartamento acompañada posteriormente por otra persona.

Cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. En las imágenes se observa el ingreso de las dos mujeres al inmueble y, tiempo después, la llegada de un vehículo particular que habría recogido a las sospechosas.

Para ese momento, la víctima se encontraba, al parecer, en delicado estado de salud.

Este era el presunto ‘cóctel’ que utilizaban para dejar indefensas a sus víctimas

Según la investigación, las mujeres tendrían un modus operandi que comenzaba en bares y establecimientos nocturnos de Bogotá.

La hipótesis de las autoridades apunta a que identificaban a posibles víctimas en discotecas de sectores como Chapinero, Kennedy y Teusaquillo. Después de establecer contacto y ganar su confianza, acordaban continuar la noche en la vivienda de alguno de ellos.

Una vez allí, presuntamente les suministraban una combinación de medicamentos.

Entre las sustancias mencionadas en la investigación están ketamina y zolpidem, fármacos que, al mezclarse con alcohol u otras sustancias que la persona hubiera consumido previamente, podrían generar un estado de profunda somnolencia o indefensión.

La hipótesis de la Policía es que esta condición era aprovechada para apoderarse de objetos de valor y posteriormente abandonar el lugar.

¿Qué se sabe de la víctima que murió?

En el caso ocurrido en Chapinero, la situación habría tenido un desenlace diferente al de un hurto convencional.

De acuerdo con las autoridades, el uso de estas sustancias habría provocado una afectación grave en el hombre de 37 años, quien finalmente murió dentro de su vivienda.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, explicó que las capturadas serían investigadas como presuntas responsables del homicidio y del hurto.

Presuntamente serían las responsables del homicidio y hurto de un ciudadano de 37 años el pasado 27 de febrero del año 2025 mediante el uso de sustancias tóxicas.

La investigación busca establecer exactamente qué sustancias fueron suministradas, en qué cantidades y cuál fue su incidencia en la muerte de la víctima.

¿Cómo capturaron a las dos mujeres señaladas de drogar y robar hombres?

Tras las labores de investigación, las autoridades lograron ubicar a dos mujeres, de 29 y 37 años, quienes fueron capturadas mediante orden judicial en las localidades de Bosa y Santa Fe.

Ambas quedaron vinculadas a un proceso por el presunto delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto agravado y calificado.

La Policía señaló además que las dos mujeres cuentan con antecedentes por delitos relacionados con hurto agravado y calificado.