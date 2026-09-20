¿Por qué es importante conocer las fases del ciclo menstrual? Esto dicen los expertos

Cuando se habla de ciclo menstrual, muchas veces la conversación se concentra únicamente en los días de sangrado. Sin embargo, la menstruación es solo una de las fases de un proceso que se repite entre un periodo y otro.

Durante el ciclo ocurren diferentes cambios hormonales y físicos, que pueden variar de una mujer a otra y también presentarse con distinta intensidad.

Por eso, conocer las diferentes etapas permite tener una visión más completa del funcionamiento del cuerpo, en lugar de asociar cualquier cambio a la llegada del periodo.

¿Cómo entender el ciclo menstrual?

Uno de los puntos centrales para entender el ciclo menstrual es que no todas las mujeres experimentan las fases de la misma manera.

Los cambios hormonales pueden estar acompañados de distintas sensaciones físicas y emocionales, pero no existe una emoción específica que deba aparecer obligatoriamente en cada etapa.

Por esta razón, especialistas y organizaciones que trabajan en educación menstrual insisten en la importancia del autoconocimiento: identificar los cambios habituales del propio cuerpo puede ayudar a reconocer cuándo algo se sale de lo que normalmente ocurre.

¿Qué falta por enseñar del ciclo menstrual?

A pesar de que actualmente se habla más abiertamente sobre menstruación, todavía existen brechas en educación menstrual.

La Encuesta Global de Higiene y Salud de Essity encontró que solo el 55% de las personas consultadas afirma tener conocimientos sobre menstruación.

Además, apenas el 40% de los padres ha conversado alguna vez sobre el tema con sus hijas, mientras que la frecuencia es todavía menor cuando se trata de hablar con los hijos.

Esto muestra que la educación sobre menstruación no debería comenzar y terminar con la primera regla, sino incluir información sobre todo el ciclo y el cuidado del cuerpo.

¿Cómo afecta el periodo el bienestar?

Los cambios asociados al ciclo pueden tener repercusiones en actividades cotidianas, incluido el descanso.

De acuerdo con el Reporte Global de Higiene y Salud de Essity, el 62% de las mujeres consultadas aseguró experimentar un deterioro en la calidad del sueño durante su periodo.

Además, una de cada tres manifestó que el temor a manchar las sábanas puede afectar su descanso.

¿Qué busca cambiar esta conversación?

La iniciativa “Para cada fase, un color”, presentada por Nosotras y Masglo con el acompañamiento de la ginecóloga Mónica Lotero, busca utilizar los colores como una herramienta para explicar las diferentes etapas del ciclo menstrual.

Más allá de la campaña, el mensaje de fondo es ampliar la educación: la salud menstrual no se limita a los días de sangrado.

Entender qué sucede durante el ciclo, conocer los cambios habituales del propio cuerpo y saber cuándo consultar a un profesional de salud son elementos importantes para el bienestar menstrual.