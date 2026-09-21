Delcy Rodríguez ya está en NY para la Asamblea General de la ONU: no se conocen detalles sobre su agenda

Delcy Rodríguez ya se encuentra en Nueva York para participar de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, como presidenta interina de Venezuela.

Es la primera vez que un líder del país caribeño participa del órgano principal de deliberación de la ONU, desde el discurso que el depuesto Nicolás Maduro ofreció en 2018.

En su llegada a los Estados Unidos, sobre la medianoche del lunes, 21 de septiembre, Rodríguez compartió una publicación en su cuenta de la red social X.

Junto a una serie de fotografías, dijo sentir la “firmeza y esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”. E indicó que Venezuela “llevará su voz” y va a “defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”. Pero no se entregaron detalles sobre esta “agenda”.

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Rodríguez se reunirá con Trump el martes:

Días antes, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, informó que Rodríguez se reunirá con Trump el martes, 22 de septiembre, como último punto en la agenda del republicano en Nueva York.

Waltz detalló que, más que un encuentro formal, será una reunión en la que finalmente podrán conocerse.

Rodríguez asumió la presidencia interina luego de la operación ‘Resolución Absoluta’, con la que tropas estadounidenses capturaron a Maduro y lo llevaron, junto a su esposa, a un centro de detención en Nueva York.

Desde entonces, Estados Unidos y Venezuela lograron un acuerdo petrolero que aseguró el control de Washington sobre 65.000 millones de barriles, y el chavismo inició diálogos con la oposición, que alcanzan su segunda ronda.

Venezuela necesita elecciones: senador Bernie Moreno

Bernie Moreno, senador republicano cercano a Trump, indicó el fin de semana que “unas elecciones libres y justas siguen siendo esenciales para completar la transición democrática”, en Venezuela.

En una entrevista con la cadena Fox News, insistió en que el país necesita “tener elecciones, aunque es claro que no están listos hoy. Pero creo que es extremadamente importante fijar una fecha. Sugiero el 24 de julio del próximo año, en el cumpleaños de Simón Bolívar”.

La idea, según Moreno, se debe a que “las anteriores elecciones fueron en el cumpleaños de Chávez, pero Simón Bolívar fue el libertador de Venezuela en Latinoamérica”.