Alerta por déficit para las pensiones de final de año: “Colpensiones no cuenta con esos recursos”

Natalia López, la ministra de Trabajo, hizo una grave alerta con respecto a las pensiones de cara al cierre de 2026.

RELACIONADO Colombia se enfrenta a un cambio demográfico que pondrá a prueba su sistema de salud y pensiones

El Gobierno Nacional le expuso al Congreso que hay un déficit 4.8 billones que afectaría a las pensiones. Esto, teniendo en cuenta las necesidades que afronta el sector para lo que resta del año y el 2027.

¿De cuánto es el déficit?

Ante la Comisión Séptima del Senado, la ministra del Trabajo indicó que en el Presupuesto General de la Nación 2027 se tienen contemplados 66.9 billones de pesos para el trabajo, de los cuales 58.17 billones de pesos son exclusivamente para funcionamiento pensional.

“Para noviembre y diciembre de este año, hoy tenemos un déficit de casi cinco billones para suplir las pensiones que hacen falta por suplir”, alertó la jefa de cartera al recordar que la reforma pensional se pondrá en marcha el 1 de abril de 2027.

El déficit, según contó, no está en el PGN. “$ 4.8 billones necesitamos para poner en funcionamiento el sistema que operará a partir de abril del otro año hasta el 31 de diciembre”, precisó López.

La reforma pensional cambió los planes

Colpensiones requiere hoy de cerca de 58 billones de pesos y tenemos un déficit para cerrar el año noviembre y diciembre de cinco billones de pesos para pagarle la pensión a los colombianos. No está la plata, no están los recursos.

La ministra presentó el balance de cara a los próximos cuatro años: “Para pagar las pensiones, el gobierno debe transferir para el año 2027 46 billones de pesos, para 2028 52.9 billones de pesos, para 2029 se deben transferir 63.6 billones de pesos y para 2030 la transferencia es de 74.5 billones de pesos, de acuerdo con la entrada de vigencia de la reforma pensional”.

RELACIONADO Aclaran cuándo las empresas deben indemnizar por un accidente de trabajo

Con respecto al déficit para noviembre y diciembre, la funcionaria fue clara en asegurar que “Colpensiones no cuenta con esos recursos”, pero destacó que se están buscando soluciones con el Ministerio de Hacienda y así asegurar las pensiones.

“A partir del 1 de abril de 2027 y el 31 de diciembre es de 4.86 billones de pesos. El presupuesto no tenía contemplada la entrada en vigencia de la reforma pensional y hoy requerimos los 4.86 billones de pesos para garantizar que a los trabajadores les puedan llegar las pensiones”, concluyó.