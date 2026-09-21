Murió el hijo de Cindy Crawford, la famosa modelo de Estados Unidos: tenía tan solo 27 años

El domingo 20 de septiembre de 2026, murió Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford, la supermodelo estadounidense.

Presley tenía 27 años y, de acuerdo con el reporte que conoció Reuters y fue entregado por un médico forense, falleció en un centro de rehabilitación ubicado en Los Ángeles.

Este joven, que también ejercía como modelo e, incluso, trabajó con marcas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana, era originario de Brentwood, Los Ángeles, California, y había nacido un 2 de julio de 1999.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, la reconocida modelo de Estados Unidos?

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Presley Gerber no se ha revelado debido a que está pendiente que se lleve a cabo la autopsia e investigación de lo ocurrido.

Además, Allie Jenkins, representante de la familia del hijo de Cindy Crawford, envió un correo en el que pidió privacidad en medio de este momento de luto.

"La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", fue su mensaje exacto.

Presley Gerber, en sus redes sociales y en los medios de comunicación, había revelado que enfrentaba problemas de depresión, salud mental y adicción e, incluso, llegó a explicar su proceso de recuperación.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

Después de que se confirmó el deceso de Presley Gerber, sus seguidores enviaron múltiples mensajes de condolencias a través de las redes sociales.

"Este es el dolor más grande para una madre", "qué pena, la vida es muy frágil", "qué noticia tan triste", "que en paz descanse", "mucha fortaleza para sus seres queridos", "mucho consuelo" y "era demasiado joven", han sido algunas de las reacciones.