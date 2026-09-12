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Juez ordenó sellar el historial médico de Cilia Flores, la esposa de Maduro, tras pedir prisión domiciliaria

Flores considera que su estado de salud se ha visto perjudicado después de quedar presa en Estados Unidos.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
Foto: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 12 de 2026
08:43 p. m.
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El 3 de enero de 2026, Estados Unidos puso en marcha la Operación Resolución Absoluta que resultó histórica dado que fueron extraídos y capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores.

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Ambos quedaron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Manhattan en Nueva York y han comparecido en tres oportunidades ante el juez Alvin Hellerstein. Los tiempos apuntan que el comenzó del juicio por presuntos nexos con narcotráfico comenzará en junio de 2027.

¿Por qué Flores pidió detención domiciliaria?

Recientemente, la defensa de Flores pidió arresto domiciliario argumentando complicaciones cardiacas. Mark Donnelly, su abogado, recalcó que antes de la captura, ella estaba físicamente estable y no requería tomar medicamentos con frecuencia, a excepción de una inyección mensual.

No obstante, estando tras las rejas su condición habría cambiado drásticamente, a tal punto de requerir cuatro fármacos y padecer afectaciones cardiacas con las que necesita una intervención.

¿Qué consideró el juez?

Por eso, se solicitó el arresto domiciliario en Estados Unidos con el que ella sea vigilada por uniformados armados las 24 horas, un brazalete electrónico y el pasaporte confiscado.

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El jueves 10 de septiembre, los medios de comunicación norteamericanos revelaron que el juez ordenó sellar el historial médico de Flores, un día después de la solicitud. Hellerstein aceptó la petición complementaria para mantener sus datos médicos bajo protección.

“Los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello, al considerar que las partes tienen un fuerte interés en la privacidad de su información médica”, señaló, pero no decidió acerca de la domiciliaria.

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