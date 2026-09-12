Ideam advierte por lluvias fuertes en varias regiones de Colombia pese al fenómeno de El Niño

La llegada de el fenómeno de El Niño a Colombia no representará un periodo seco en todo el país. De acuerdo con el Ideam, en el mes de octubre algunas zonas incluso podrían recibir precipitaciones por encima de los niveles habituales.

Un boletín reciente de predicción climática de la entidad señala probabilidades de lluvias superiores a lo normal en sectores de Córdoba, Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas. Para estas zonas, la probabilidad alcanza el 50 %, aunque el pronóstico puede variar entre departamentos y municipios.

¿En qué regiones de Colombia se esperan más lluvias en octubre?

El pronóstico del Ideam también identifica sectores puntuales de Providencia, La Guajira y Chocó con precipitaciones por encima de lo normal. A esto se suman áreas de menor extensión de los departamentos que hacen parte de las regiones Orinoquía y Amazonía, donde la probabilidad indicada llega al 60 %.

Las condiciones que pueden favorecer las lluvias tampoco son iguales en todas las zonas. En La Guajira, por ejemplo, el comportamiento esperado está relacionado con el paso de ondas tropicales, la entrada de humedad desde el Caribe, la interacción de los vientos y la convección local.

En Chocó intervienen otros factores. Los sistemas atmosféricos que atraviesan la región se combinan con los flujos húmedos procedentes del Pacífico y su interacción con la cordillera. Este proceso favorece el ascenso del aire y, con ello, la formación de nubosidad y precipitaciones.

La meteoróloga senior y experta en servicios climáticos y alertas Leidy Rodríguez explicó en declaraciones recogidas por AgroNegocios que estas condiciones no contradicen la presencia de El Niño. El fenómeno puede favorecer periodos más secos en amplias zonas, pero no determina por sí solo que las lluvias desaparezcan en todo el país.

La especialista señaló además que el comportamiento puede cambiar de un territorio a otro debido a la influencia de los sistemas atmosféricos regionales y de las oscilaciones intraestacionales. Por esa razón, la presencia de un déficit de precipitaciones en una región no impide que otra registre lluvias fuertes.

¿Qué zonas tendrán menos lluvias durante octubre?

El panorama previsto será contrario en amplias extensiones de las regiones Caribe y Andina, así como en algunos sectores de la Orinoquía y la Amazonía. Allí, el Ideam calcula una probabilidad del 50 % de que las precipitaciones estén por debajo de lo normal.

Al mismo tiempo, El Niño continúa relacionado con temperaturas más altas, una mayor evapotranspiración y una reducción de las precipitaciones.

El escenario de menor lluvia también coincide con una situación relevante en materia de incendios. Actualmente, 96 municipios tienen alerta roja y 99 alerta naranja. Cundinamarca, Tolima, Nariño, Huila y Boyacá aparecen como los departamentos con la situación más crítica, con entre 10 y 23 municipios en alerta roja.