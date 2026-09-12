CIA desclasificó documentos que advertían ataques de Al Qaeda contra Estados Unidos desde 1998

La desclasificación de decenas de informes de inteligencia, por parte de la CIA, revelaron la existencia de advertencias, desde 1998, a los presidentes Bill Clinton y George W. Bush en donde se habló sobre la posibilidad de un atentado contra Estados Unidos por parte de Osama bin Laden.

Los documentos han vuelto a poner la atención sobre el atentado terrorista, ocurrido el 11 de septiembre del 2001, del cual funcionarios mencionan la posibilidad de actuar contra Bin Laden antes del atentado que acabó con la vida de aproximadamente 3 mil personas.

¿Qué se encontró en los documentos?

Más de 100 páginas de informes diarios hacia los presidentes Bill Clinton y George W. Bush revelaron que ya se tenía información sobre la posible amenaza de Al Qaeda de perpetrar algún ataque contra objetivos dentro y fuera de Estados Unidos.

Dentro de los documentos se encontraron las advertencias que habrían iniciado desde el 23 de junio de 1998 en donde se advirtió posibles objetivos de ataques contra Estados Unidos.

El 4 de diciembre de ese mismo año se informó que Osama bin Laden se estaba preparando para secuestrar aeronaves estadounidenses y realizar otros ataques.

Allí se mencionó que algunos miembros de su red habrían recibido entrenamiento para realizar secuestros. Sin embargo, para ese momento, ningún grupo directamente vinculado con Al Qaeda había secuestrado un avión.

El 23 de diciembre de 1999 también continuaron las advertencias. Allí se informó sobre la planeación, por parte de grupos terroristas, de ataques contra Estados Unidos. “Estamos monitoreando amenazas contra intereses estadounidenses en diferentes lugares del mundo”, se lee en los documentos.

El 21 de diciembre del año 2000 la CIA alertó que los grupos terroristas islámicos, en Irak y guerrillas en Colombia eran los actores más probables a desarrollar ataques significativos contra el país.

Advertencias a meses del atentado del 11 de septiembre

Un informe de tres páginas, emitido el 11 de julio de 2001, presentó las operaciones desde Yemen, Marruecos, Israel y Jordania.

Allí se afirmó que Bin Laden ya estaba decidido a atacar Estados Unidos. El último informe, emitido el 12 de septiembre del 2001, indicó que extremistas en Afganistán y el Golfo Pérsico estaban enterados de que los ataques eran “inminentes”.

De acuerdo con el director de la CIA, esta desclasificación es una forma de “honrar la memoria” de aquellas personas que perdieron la vida durante el atentado terrorista que cambió la historia de Estados Unidos.