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Atención Santa Fe: Vasco remontó y llega motivado al juego de vuelta por Sudamericana

El conjunto brasilero venció en condición de visitante a Gremio de Porto Alegre.

Vasco ganó y llega motivado al juego vs Santa Fe.
Foto: Vasco da Gama | Conmebol Sudamericana

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
05:41 p. m.
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Tres días antes del crucial duelo que deberán jugar Independiente Santa Fe y Vasco da Gama en busca de las semifinales de la Copa Sudamericana, el club de Río de Janeiro consiguió un importante resultado en la liga local que le permite respirar en el tema del descenso.

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A pesar de continuar en el puesto 17, último lugar que desciende a segunda división, ahora solo se encuentra a cuatro puntos de entrar en zona de clasificación a copas internacionales, reafirmando la dificultad que supone competir en la primera división del fútbol brasilero.

Vasco da Gama venció 2-1 a Gremio

El partido, que era definitivo para la parte baja de la tabla de posiciones, lo iniciaría ganando el club local con gol de Mathías Villasanti a los 39 minutos, dejando a Vasco en una situación muy comprometida con el descenso. Sin embargo, en una ráfaga de cuatro minutos, con goles de Thiago Mendes y Facundo Colidio, los de Río de Janeiro remontaron el juego y se llevaron una victoria que no solo les permite ganar confianza para seguir alejándose de la zona de descenso, sino para afrontar la vuelta vs. Independiente Santa Fe.

Por su parte, los 'cardenales' también lograron una importante victoria en la liga Betplay vs. Deportes Tolima en condición de local con anotación de Nahuel Bustos; con la victoria, Santa Fe llegó a la cuarta posición en la tabla y también llega con la motivación necesaria para afrontar el partido más importante del año, hasta el momento.

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Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe el martes 15 de septiembre

El partido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 15 de septiembre en el estadio São Januário de Río de Janeiro a las 5 de la tarde, hora colombiana, y se podrá seguir a través de ESPN y Disney + Premium.

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