Trágico incendio en ancianato de Chile acabó con la vida de 16 adultos mayores

Un devastador incendio en una casa hogar para adultos mayores, en Pitrufquén, en la región de la Araucanía, al sur de Chile, dejó el trágico saldo de 16 adultos mayores fallecidos.

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En medio de la compleja situación, 10 abuelitos sobrevivieron y se encuentran hospitalizados.

Las autoridades de Pitrufquén confirmaron la cifra de fallecidos a través de un comunicado:

Expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro.

Lo que se sabe del trágico incendio en un ancianato

Las llamas comenzaron durante la noche del viernes 11 de septiembre y se extendieron hasta las primeras horas del sábado, cuando finalmente fueron extinguidas por equipos de bomberos que acudieron al lugar con carros cisterna.

En la casa hogar residían 26 adultos mayores al momento del incendio. Los 10 sobrevivientes fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir atención médica, según informó la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero.

Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo acompañamiento a las familias.

¿Qué causó el trágico incendio en ancianato de Pitrufquén, en Chile?

Imágenes difundidas en redes sociales muestran enormes llamaradas elevándose por encima del inmueble, visibles a distancia debido a la oscuridad, mientras decenas de bomberos trabajaban para controlar el fuego.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. El fiscal asignado al caso, Jorge Granada, informó a medios locales que están realizando las respectivas diligencias investigativas.

Nos encontramos ejecutando diligencias, entre otras, además del trabajo del sitio de suceso, de efectuar indagaciones para los efectos de determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas en este.

La investigación analizará distintas líneas para establecer con precisión qué provocó el incendio y si hubo participación de terceros en el origen del fuego.

Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista