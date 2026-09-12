Valentino, pequeño de un año, requiere de una intervención especial para salvar su vida

La historia de Valentino, un pequeño de un año, ha conmovido a la comunidad en el Norte de Santander tras necesitar con urgencia un tratamiento médico para poder salvar su vida. Este no solo padece serias complicaciones respiratorias ya que también nació con una malformación en su rostro.

¿Cuál es la historia de Valentino?

El pequeño, de tan solo un año y cuatro meses, ha tenido que atravesar a su corta edad por distintos procedimientos médicos al haber nacido con una malformación vascular de tipo linfático.

Esto llevó a que su familia tuviera que viajar desde Cúcuta hasta Santander para obtener una atención más inmediata ya que fue atendido en la Clínica FOSCAL en donde se realizó su respectiva valoración para que la Nueva EPS autorice su tratamiento.

Sin embargo, durante su estadía allí, el pequeño Valentino contrajo una bacteria y generó una complicación pulmonar que lo llevó a requerir, con urgencia, su traslado a otro centro médico.

Ante la preocupación de sus familiares por los tiempos y la condición en la que se encontraba el pequeño, la Fundación Cardiovascular le ofreció una alternativa para continuar con su proceso de recuperación.

“Tú lo veías y su única complicación era su cachetico gordo, pero comía, dormía, jugaba, era feliz con su hermano”, aseguró Maryury Hernández, madre de Valentino.

Pese a que el pequeño siempre se mostró como un paciente alegre y feliz, ahora Valentino se encuentra sedado al haber ingresado a la Unidad de Cuidado Intensivo desde el pasado 20 de agosto. El pequeño depende, actualmente, de asistencia médica para poder respirar.

“Él era feliz, se reía, comía, dormía, botaba sus juguetes. En la UCI, el tiempo que estuvo despierto, era el suido de la UCI”, añadió Hernández.

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¿Cómo se encuentra Valentino?

Según el más reciente informe de la Nueva EPS, se coordinó la recepción en la Fundación Cardiovascular de Colombia para realizar la valoración correspondiente y determinar las alternativas de atención especializada correspondiente a su condición clínica.

“Frente a la posibilidad de realizar una terapia ECMO, la compañía ha dispuesto los recursos y adelantado las gestiones para evaluar el acceso al procedimiento”, aseguró la Nueva EPS.

La preocupación ha aumentado entre sus familiares ante los riesgos de otro posible traslado. Actualmente, se conoce que el pequeño ya fue trasladado de urgencia a otra clínica para evaluar el acceso al procedimiento que está sujeto a valoración.