Concierto de 'Los Fabulosos Cadillacs' cambia de recinto: ya no será en Techo

Los Fabulosos Cadillacs, una de las bandas más importantes e influyentes de la música latinoamericana, regresan a Bogotá el próximo 17 de octubre.

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La promotora de eventos Páramo Presenta ha anunciado un importante cambio para el concierto: el recinto en el cual se programó la presentación desde un principio era el estadio de Techo, ubicado en el suroccidente de Bogotá y que recibiría el primer concierto de su historia, pero ahora será en el Vive Claro Music Hall, recinto cubierto que hace parte del complejo Vive Claro Distrito Cultural.

El nuevo recinto seleccionado para el concierto tiene una capacidad para 6 mil personas para conciertos, mientras que para festivales o ferias con circulación de público, puede extenderse a 15 mil. Por su parte, el Estadio Metropolitano de Techo tiene una capacidad de recibir a 10 mil asistentes con silletería numerada, pero sumando el césped, podría aumentar considerablemente para otro tipo de eventos.

¿Por qué se cambió el recinto para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs?

Páramo Presenta, como organizador del evento, y Ticketmaster, como proveedor de boletería, no se han pronunciado al respecto del cambio de sede para la presentación de la banda argentina. Sin embargo, algunos rumores por parte de los asistentes al evento y usuarios de redes sociales aseguran que la venta de boletería no ha estado tan alta como se esperaba y por eso se habría recurrido al cambio de escenario.

Otra de las posibles razones que se mencionan en la industria de los eventos es que el estadio de Techo, al albergar su primer concierto en la historia, no estaba preparado logísticamente para recibir un evento de esta magnitud; incluso el impacto que podría tener en las zonas residenciales aledañas podría haber influido en la decisión.

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Inconformidad por parte de asistentes que ya habían adquirido boletas

Algunas páginas especializadas en eventos y conciertos aseguran que algunas localidades de gradería, cuando el concierto iba a ser en Techo, ya se encontraban agotadas y compradores informaron que recibieron un correo donde les informaban del cambio de sede, pero no sobre la localidad que habían adquirido; al reducirse el aforo, los asistentes temen que pierdan la calidad de silletería numerada y les toque vivir el concierto de pie.

En respuesta a algunos de los comentarios de los fanáticos en las redes sociales de Páramo Presenta, la propia promotora ha respondido que próximamente recibirán un correo donde se les informará la reasignación de localidades.