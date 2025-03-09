Jueza federal revocó decisión de Trump que retiraba fondos a Harvard

Una jueza federal en Boston anuló este miércoles la medida del presidente Donald Trump, que había suspendido miles de millones de dólares en subvenciones a la Universidad de Harvard, al considerar que la decisión del gobierno vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Jueza de EE. UU. anula recorte de fondos a Harvard ordenado por Trump

La magistrada Allison Burroughs, designada en su momento por el expresidente Barack Obama, resolvió a favor de la demanda presentada por la universidad, que cuestionaba la legalidad de las acciones impulsadas por la administración republicana desde el 14 de abril de 2025.

Tras su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump arremetió contra Harvard, acusándola de promover la llamada ideología “woke” y de no garantizar la seguridad de estudiantes judíos e israelíes durante las manifestaciones en favor de un alto el fuego en Gaza.

En consecuencia, su gobierno retiró más de 2.600 millones de dólares en apoyo federal, incluidos fondos vitales para proyectos de salud, y bloqueó la certificación que permite a estudiantes internacionales cursar estudios en el país.

En su sentencia, Burroughs reconoció que Harvard ha enfrentado casos de antisemitismo en los últimos años y que la institución pudo haber respondido de mejor manera.

Sin embargo, precisó que no existía una relación directa entre esa situación y la suspensión de los recursos destinados a la investigación.

La jueza sugirió además que la administración Trump habría utilizado el tema como “cortina de humo” para ejecutar un ataque ideológico contra universidades de élite.

La abrupta pérdida de fondos obligó a la universidad a congelar contrataciones y suspender proyectos de investigación de gran impacto, particularmente en áreas de salud pública y medicina.

Expertos habían alertado que la interrupción de estos programas podría tener consecuencias graves para la sociedad estadounidense.