Marco Rubio se reunió con la presidenta de México: ¿De qué trató la reunión?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este miércoles una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un encuentro marcado por la creciente tensión en torno a la política antidrogas de Washington.

RELACIONADO Detienen a 13 personas por el asesinato de dos funcionarios en Ciudad de México

Marco Rubio se reunió con la presidenta de México

La cita, que se extendió por una hora y media en el Palacio Nacional, se dio un día después de que el gobierno estadounidense intensificara su ofensiva contra los cárteles con un ataque a una embarcación en el Caribe, cerca de Venezuela, que dejó once presuntos narcotraficantes muertos.

Tras la reunión, Rubio ofreció una rueda de prensa junto al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, donde reiteró la posición de la administración de Donald Trump: Estados Unidos está dispuesto a emplear todo su poder militar para enfrentar a los grupos criminales responsables del tráfico de drogas.

“Es una actividad que no vamos a tolerar en el hemisferio”, subrayó también el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al referirse a la operación en aguas venezolanas.

Trump, por su parte, aseguró que los abatidos pertenecían al Tren de Aragua, organización que Washington ha catalogado como terrorista, aunque las identidades de las víctimas no han sido confirmadas de manera independiente.

La mandataria mexicana, sin embargo, respondió con firmeza a la presión estadounidense. Poco antes de recibir a Rubio, Sheinbaum rechazó las declaraciones de Trump, quien había insinuado que México está bajo control de los cárteles.

“No es verdad que estemos sometidos al narcotráfico ni que tengamos miedo”, afirmó, al tiempo que reiteró que cualquier intervención militar extranjera en territorio mexicano constituye una línea roja. “No aceptamos subordinación, sino colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias”, insistió.

La estrategia de Washington refleja un cambio de tono tras la firma de una orden ejecutiva que autoriza al ejército estadounidense a actuar contra cárteles en cualquier lugar donde operen.

Venezuela representa un caso particular, pues Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro y considera fraudulenta su reelección en 2024. En contraste, México ha buscado mantener una relación pragmática con Trump.

A pesar de su pasado discurso duro contra los migrantes, el presidente estadounidense ha mostrado respeto hacia Sheinbaum, valorando su disposición a cooperar en temas clave como el control de los flujos migratorios.

¿De qué trató la reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum?

RELACIONADO Presidente Trump anunció que enviará soldados de la Guardia Nacional a Chicago

La presidenta mexicana, al igual que lo hizo su predecesor Andrés Manuel López Obrador, ha reforzado la seguridad en las fronteras y ha colaborado con Washington en el tema migratorio, sin dejar de lado su propia agenda.

En paralelo, Sheinbaum ha promovido acciones legales contra fabricantes de armas en Estados Unidos, responsabilizándolos por el flujo ilícito que alimenta la violencia en México.

Según estimaciones oficiales, entre 200.000 y 750.000 armas cruzan cada año la frontera norte, muchas de ellas utilizadas en crímenes dentro del país.