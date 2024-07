"Juntos vamos a lanzar una nueva era": Donald Trump en su primer discurso tras atentado

Donald Trump habló por primera vez después del atentado que sufrió en Pensilvania. Aceptó formalmente la nominación del Partido Republicano para presidente en 2024 y entregó un mensaje de confianza, fuerza y ​​esperanza.

“Juntos vamos a lanzar una nueva era de seguridad prosperidad y libertad para los ciudadanos de todas las religiones, razas, religiones, colores y credos. La discordia y la división en nuestra sociedad tiene que sanarse rápidamente. Me estoy postulando para ser presidente de todos los estadounidenses no la mitad del país, porque ganar para solo la mitad no es una victoria”, señaló Trump.

Pidió no "demonizar" las diferencias políticas y a sus rivales demócratas dejar de utilizar el "sistema judicial" como arma.

"Todos somos conciudadanos (...) No debemos criminalizar el disenso ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que ha estado sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes".

El candidato republicano aseguró, como lo ha hecho a lo largo de su carrera política, que solo él era capaz de salvar al país de una perdición segura. "Podría detener guerras con una llamada telefónica", dijo.

También habló de migración. Reiteró que de llegar otra vez a la Presidencia hará dos cosas el primer día, ampliar la extracción petrolera y cerrar las fronteras. Afirmó que terminará el muro.

El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, prometió el jueves acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos y terminar de levantar el muro en la frontera sur con México.

"Pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayor parte del cual ya he construido (...) La invasión en nuestra frontera sur la vamos a detener y lo haremos rápido".

Trump relató cómo fue el día del atentado en Pensilvania

El magnate estadounidense inició el relató señalando que solo estaba allí, ante los presentes, "por la gracia de Dios Todopoderoso". Dijo que se sintió seguro en el momento del ataque y agradeció a las autoridades.

"Oí un fuerte zumbido y sentí que algo me golpeaba muy, muy fuerte en la oreja derecha. Me dije: 'Vaya, ¿qué fue eso? Solo puede ser una bala".

Trump elogió a los agentes del Servicio Secreto que corrieron a su lado y rindió homenaje al bombero voluntario que murió, Corey Comperatore, besando su casco.