CANAL RCN
Internacional

El papa León XIV llega a Canarias para lanzar un mensaje en favor de los migrantes

Su gira por España concluirá el viernes en Tenerife, donde también visitará un centro de inmigrantes.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 11 de 2026
06:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El papa León XIV aterrizó este jueves en Gran Canaria, última etapa de su visita a España, con el propósito de encontrarse con inmigrantes que sobrevivieron a la peligrosa ruta atlántica y enviar al mundo un mensaje de acogida e integración.

Bad Bunny y el papa León XIV tuvieron un encuentro en España: ¿qué se sabe del inesperado momento?
RELACIONADO

Bad Bunny y el papa León XIV tuvieron un encuentro en España: ¿qué se sabe del inesperado momento?

El avión procedente de Barcelona llegó a las 09H40 GMT al aeropuerto militar de la isla, desde donde el pontífice se trasladó al puerto de Arguineguín, punto emblemático de llegada de miles de migrantes en frágiles embarcaciones desde África.

En este lugar, León XIV participará en el acto denominado “Encuentro con las Realidades de Acogida a los Migrantes”, acompañado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otras autoridades. Allí escuchará testimonios, pronunciará unas palabras y realizará una ofrenda floral en memoria de quienes han perdido la vida en la travesía.

León XIV llega a Barcelona para celebrar misa en la Sagrada Familia
RELACIONADO

León XIV llega a Barcelona para celebrar misa en la Sagrada Familia

Voces de esperanza y dolor

“Quiero concentrarme en ir a la escuela, aprender el idioma y trabajar para ayudar a mi familia”, expresó Kaddijatou Jattaa, joven gambiana de 16 años que llegó en patera desde Senegal y que se mostró emocionada por ver al papa, pese a no ser cristiana.

Mohamed Amjahdi, miembro de la Comisión Islámica Española, recordó su propia experiencia migratoria desde Marruecos hace dos décadas y destacó que la Iglesia católica “no hace diferencia, si es cristiano, blanco, todos reciben lo mismo”.

Víctimas de pederastia eclesial protestan que las dejaron fuera de reunión de víctimas con el papa León XIV
RELACIONADO

Víctimas de pederastia eclesial protestan que las dejaron fuera de reunión de víctimas con el papa León XIV

La visita también evocó recuerdos difíciles. José Antonio Rodríguez Verona, responsable regional de Cruz Roja, relató las “emociones de alegría” al recibir a quienes llegan con vida, pero también la tristeza de quienes “han llegado fallecidos” a los muelles. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2025 casi 1.200 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta hacia Canarias.

Del “puerto de la vergüenza” al muelle de la integración

El obispo de Canarias, José Mazuelos, recordó que el papa Francisco había querido visitar este lugar para “poner un foco de luz” sobre la migración, pero falleció antes de concretar el viaje. Durante la pandemia, el puerto de Arguineguín fue conocido como “puerto de la vergüenza” por el hacinamiento de más de tres mil personas.

León XIV llega a Barcelona para celebrar misa en la Sagrada Familia
RELACIONADO

León XIV llega a Barcelona para celebrar misa en la Sagrada Familia

Ahora, la presencia de León XIV busca transformar esa imagen. “Queremos convertirlo en el muelle de la integración”, explicó Caya Suárez, secretaria general de Cáritas de Canarias. Cecilia Tinoco, inmigrante peruana residente en la isla, subrayó que el pontífice es “un papa emigrante” por su pasado en Perú, lo que refuerza el simbolismo de su visita.

En un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en varios países, León XIV reiteró en Madrid la necesidad de una respuesta “coordinada, solidaria y eficaz” que garantice protección y oportunidades reales de integración. Su gira por España concluirá el viernes en Tenerife, donde también visitará un centro de inmigrantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Perú

Keiko Fujimori vuelve a encabezar los resultados de las elecciones en Perú

Redes sociales

Canadá se suma a la lista de países que intentan prohibir el acceso de menores a las redes sociales

Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro fue nombrado para importante cargo en Venezuela

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Confirmada la ley seca en Bogotá: estas son las fechas para la segunda vuelta

Bogotá tendrá ley seca durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: estas son las fechas.

Selección Colombia

James Rodríguez puso a Luis Díaz entre los cinco mejores del mundo y habló del Balón de Oro

James Rodríguez sorprendió al hablar de las opciones de Luis Díaz para ganar el Balón de Oro. El capitán de Colombia reveló qué tendría que pasar en el Mundial 2026 para que el guajiro conquiste el prestigioso premio.

Huila

Incautan material con el que planeaban fabricar casi 150 millones en billetes falsos

Cuidado personal

La IA promete devolverle 16 minutos a tu consulta médica, pero abre un debate que preocupa a los expertos

Artistas

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, está embarazada y rompió el silencio sobre el papá de su bebé