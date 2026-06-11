James Rodríguez puso a Luis Díaz entre los cinco mejores del mundo y habló del Balón de Oro

La ilusión de los hinchas colombianos con Luis Díaz sigue creciendo. El extremo guajiro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como la gran figura de la Selección Colombia.

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Tanto es así que, en la antesala del Mundial de 2026, James Rodríguez sorprendió con una declaración que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la llegada de la Tricolor a Guadalajara, el capitán colombiano fue consultado sobre las posibilidades de que Díaz pueda aspirar al Balón de Oro, el reconocimiento individual más importante del fútbol mundial.

Antes de hablar del atacante, el mediocampista expresó su entusiasmo por el momento que vive la selección nacional.

“Feliz, yo creo que es un sueño grande. Pasa el tiempo y todavía se dan esas sonrisas de todo mundo. Bueno, feliz de poder estar acá también”, comentó.

James ve a Luis Díaz entre los mejores del mundo

El volante también destacó el ambiente que se vive dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo y aseguró que la confianza es una de las principales fortalezas del equipo.

“Muy bien, muy bueno. Yo siempre confío. Tenemos un grupo humano bueno, tenemos un grupo que quiere ganar y yo creo que ese es el mensaje para los colombianos y para los hinchas”, afirmó.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron directamente si Luis Díaz tiene opciones reales de conquistar el Balón de Oro.

“Claro, ¿por qué no? Yo creo que está entre el top 5 ahora. Lucho ha hecho una temporada única y bueno, ¿por qué no?”, respondió James.

La condición que puso James para ver a Lucho como Balón de Oro

El capitán de Colombia fue más allá y vinculó las aspiraciones individuales de Díaz con el rendimiento colectivo de la selección en la próxima Copa del Mundo.

“Si llega a una gran final y podemos quedar campeones, Lucho Balón de Oro, ¿por qué no?”, aseguró.

La frase no tardó en viralizarse, ya que refleja la confianza que existe dentro del plantel sobre el potencial de la actual generación. Para James, una destacada actuación de Colombia en el Mundial podría impulsar definitivamente la candidatura de Luis Díaz al prestigioso galardón.

Finalmente, el ‘10’ hizo un llamado a la unión de los aficionados alrededor del equipo nacional. “Todos tenemos que estar unidos por esta misma causa. Nosotros sentimos eso también”, concluyó, reforzando el sueño de una selección que aspira a hacer historia en 2026.