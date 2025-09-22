CANAL RCN
Internacional

Trump no se guardó nada y respondió a la carta que Maduro le envió: lanzó dura advertencia

Hace algunas semanas, Maduro le envió a Trump una carta en la que le hizo una invitación.

Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
04:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la tensión de Estados Unidos y Venezuela, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, sorprendió al mundo tras publicar la carta que Nicolás Maduro le envió a Donald Trump.

Detalles de la sorpresiva carta que Nicolás Maduro le envió a Donald Trump: esto dice
RELACIONADO

Detalles de la sorpresiva carta que Nicolás Maduro le envió a Donald Trump: esto dice

El documento fue enviado el 6 de septiembre. Maduro mencionó que en el último tiempo ha habido información falsa, recordando aquel episodio en relación con el viaje de venezolanos deportados.

¿Qué dice la carta de Maduro?

La cabeza del régimen sostuvo que siempre ha buscado una comunicación directa para atender y resolver los inconvenientes con Estados Unidos. De igual forma, se refirió sobre la supuesta presencia de estructuras criminales.

Trump ordenó un despliegue militar en las aguas del Caribe que ya ha dejado la destrucción de embarcaciones que supuestamente transportaban droga. Las acciones también han tenido como fin hacerle frente al Cartel de los Soles, organización que presuntamente tendría en sus filas a altos funcionarios de Venezuela.

Maduro aseguró que se le ha hecho frente a la producción y comercialización de drogas, presentando incluso información oficial que respaldaría esto. “Espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”, afirmó.

El rechazo y advertencia de Trump

Este lunes 22 de septiembre, se supo que Trump rechazó la invitación que le hizo Maduro. A través de una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió la respuesta del presidente norteamericano.

Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?
RELACIONADO

Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la administración sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente (Trump) ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas desde el régimen hacia Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por Maduro, a quien señalan de ser la cabeza del Cartel de los Soles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Él era Regio Clown, el colombiano asesinado junto a B-King en México

Artistas

Hallan sin vida a los artistas B-King y Regio Clown en México: esto se sabe

Brasil

EE. UU. sanciona a esposa del juez que condenó a Bolsonaro y bloquea empresa familiar

Otras Noticias

Artistas

¿Quiénes eran los DJ's colombianos encontrados muertos en México tras su desaparición en Polanco?

Los cuerpos B-King, y Regio Clown, fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México.

Educación

Inversión en infraestructura escolar en Cali: $11.000 millones para mejorar la educación

La Arboleda School, ubicada en Cali, puso en marcha un ambicioso plan de renovación de su campus con una inversión superior a los $11.000 millones.

Millonarios

"Tacaños con el equipo": Hinchas de Millonarios inundaron El Campín con banderas contra los directivos

Artistas

Sospechas sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos