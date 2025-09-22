Trump no se guardó nada y respondió a la carta que Maduro le envió: lanzó dura advertencia

En medio de la tensión de Estados Unidos y Venezuela, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, sorprendió al mundo tras publicar la carta que Nicolás Maduro le envió a Donald Trump.

El documento fue enviado el 6 de septiembre. Maduro mencionó que en el último tiempo ha habido información falsa, recordando aquel episodio en relación con el viaje de venezolanos deportados.

¿Qué dice la carta de Maduro?

La cabeza del régimen sostuvo que siempre ha buscado una comunicación directa para atender y resolver los inconvenientes con Estados Unidos. De igual forma, se refirió sobre la supuesta presencia de estructuras criminales.

Trump ordenó un despliegue militar en las aguas del Caribe que ya ha dejado la destrucción de embarcaciones que supuestamente transportaban droga. Las acciones también han tenido como fin hacerle frente al Cartel de los Soles, organización que presuntamente tendría en sus filas a altos funcionarios de Venezuela.

Maduro aseguró que se le ha hecho frente a la producción y comercialización de drogas, presentando incluso información oficial que respaldaría esto. “Espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”, afirmó.

El rechazo y advertencia de Trump

Este lunes 22 de septiembre, se supo que Trump rechazó la invitación que le hizo Maduro. A través de una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió la respuesta del presidente norteamericano.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la administración sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente (Trump) ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas desde el régimen hacia Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por Maduro, a quien señalan de ser la cabeza del Cartel de los Soles.