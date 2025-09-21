Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?

El presidente Donald Trump ha firmado un decreto que impone una tarifa de $100.000 USD a las visas de trabajo H-1B, una de las vías más comunes para que los trabajadores extranjeros altamente calificados ingresen y trabajen en Estados Unidos.

Esta categoría de visa no inmigrante se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y habilidades excepcionales para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD) o como modelos de alta costura o para publicidad con gran mérito o habilidad distinguida.

Esta medida, que entró en vigor este 21 de septiembre, busca, según la administración, proteger los empleos de los estadounidenses y frenar lo que considera un abuso sistemático del programa de visas.

¿A quiénes aplica la nueva tarifa de la visa H-1B?

Tradicionalmente, la visa H-1B tiene una duración inicial de tres años, que se puede extender hasta un máximo de seis años. El proceso para obtenerla es riguroso: un empleador estadounidense debe patrocinar al trabajador extranjero, demostrando que el puesto a ocupar es una "ocupación especializada" y que el candidato posee las calificaciones necesarias.

Los requisitos de calificación generalmente incluyen un título universitario (licenciatura o superior) en un campo relacionado con la posición, o una experiencia laboral equivalente.

La nueva tarifa de $100,000, impulsada por el presidente Donald Trump, aplica únicamente a los nuevos solicitantes de la visa H-1B. La Casa Blanca ha aclarado que la tarifa no afectará a las renovaciones de visas ni a los titulares de visas vigentes.

El objetivo declarado de esta política es proteger los empleos de los ciudadanos estadounidenses y, según el gobierno, desalentar a las empresas de contratar trabajadores extranjeros si existe talento local disponible.

La medida ha generado diversas reacciones. Algunos la ven como una forma de incentivar a las empresas a contratar a recién graduados estadounidenses en campos como la ciencia y la tecnología, mientras que otros argumentan que podría perjudicar a la industria tecnológica al dificultar la contratación de expertos globales.

La nueva tarifa se suma a otros cambios en la política de inmigración de EE. UU., como el aumento de las tarifas para otros tipos de permisos de trabajo y solicitudes de asilo, en un intento por recaudar fondos para la seguridad fronteriza y otras iniciativas.

La visa H-1B también tiene una subcategoría para modelos de moda de mérito y habilidad, así como para profesionales que trabajan en proyectos de desarrollo e investigación cooperativa del Departamento de Defensa. Sin embargo, la gran mayoría de los beneficiarios son profesionales en el campo de la tecnología.

Requisitos clave para la visa H-1B

Para ser elegible para una visa H-1B, tanto el empleador como el empleado deben cumplir con requisitos estrictos:

Para el Candidato: Debe poseer, como mínimo, un título de licenciatura (o su equivalente extranjero) o una licencia en un campo especializado. Alternativamente, puede demostrar una combinación de educación y experiencia laboral que se considere equivalente a una licenciatura. También, debe demostrar que posee las calificaciones necesarias para desempeñar el puesto.