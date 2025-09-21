Detalles de la sorpresiva carta que Nicolás Maduro le envió a Donald Trump: esto dice

Hace algunas horas, había circulado la información de que Nicolás Maduro le había enviado una carta al presidente Donald Trump. A través de sus redes sociales, la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo confirmó y dio a conocer el documento.

La carta fue enviada el pasado viernes 5 de septiembre y un día después fue entregada. En el documento se publicó que Venezuela estaba libre de cualquier actividad ilícita, esto teniendo en cuenta el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para hacerle frente a las estructuras criminales.

El mensaje de Maduro a Trump: “Derrotar las fake news”

“La amenaza militar contra Venezuela, el Caribe y Sudamérica debe terminar”, aseguró Rodríguez al publicar la carta completa.

El documento hace mención de las relaciones entre ambos países: “En el transcurso de estos primeros meses de su segunda administración siempre hemos buscado una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema”.

Maduro aseguró que ha habido señalamientos falsos sobre supuestos vínculos del régimen con mafias u otras organizaciones criminales. Afirmó que esto se ha tratado de fake news (o noticias falsas).

Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y país no relevante en el ámbito de los narcóticos (…) Presidente, espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica.

Estados Unidos tiene una recompensa por Maduro

En la carta, Maduro también destacó a Trump: “Reconozco la impresionante labor que está haciendo para acabar con la guerra que usted heredó de otras regiones (…) Lo invito a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”.

Cabe mencionar que Estados Unidos tiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, a quien lo señalan de liderar al Cartel de los Soles, banda narcotraficante relacionada con altos funcionarios de Venezuela. Además, es la primera persona en la historia del programa de recompensas por narcóticos que tiene un valor mayor a los 25 millones de dólares.