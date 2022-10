La historia del Halloween: así nació esta celebración

Halloween o All Hallows Evening, esta celebración se conmemora de diferentes maneras alrededor del mundo. Aunque muchos consideran esta fiesta nacida en Estados Unidos, el origen no tiene nada que ver con el país.

Origen del Halloween

La palabra Halloween se registra desde el año 1745, pero su origen es de siglos atrás. Este día era llevado a cabo como un ritual de los celtas, donde el 31 de octubre se celebraba el “final del verano”, esta fiesta se llamaba Samhain, y era cuando se pasaba al invierno.

Esta festividad pagana cobro importancia en Europa, en países como Irlanda, Escocia y el Reino Unido. Para los celtas, la noche del 31 de octubre se abrían las fronteras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, se decía que en este día las almas volvían a visitar a las familias. Estos familiares hacían rituales para comunicarse con sus seres queridos, los espíritus buenos eran invitados, mientras que los malos eran alejados lo mayor posible.

Antes de los disfraces

La práctica de los disfraces, se dio, ya que, los celtas usaban máscaras y trajes para espantar a los espíritus malos y no ser reconocidos por estos. Para que en esta noche los espíritus pudieran caminar y encontrar el camino de regreso al “más allá”, se dio la tradición de dejar una vela encendida en la ventana.

Estados Unidos: industria de los disfraces

El Halloween llegó a Estados Unidos por medio de los migrantes irlandeses hacia el año 1840, pero se volvió una celebración masiva en el año 1921, cuando se llevó a cabo el primer desfile de Halloween en Minnesota. En la Unión Americana, Halloween es una fecha especial para los niños y las personas que les gusta disfrazarse. Este es un día donde se puede ser lo más creativo posible, decorar las casas y repartir dulces en las comunidades.

Una docena de almacenes, como Party City y Spirit Halloween, son espacios donde se puede conseguir todo tipo de disfraz para todas las edades y gustos. Esta celebración representa un gran empujón en la economía de Estados Unidos, por la venta masiva de dulces, disfraces y decoraciones para la casa por la celebración.

Disfrazarse se ha vuelto algo muy común alrededor de Estados Unidos y el mundo, pero esto ha generado conciencia en una problemática de suma importancia: la apropiación cultural. Por más de que Halloween sea un momento donde se puede disfrazar de lo que la persona le simpatice, se debe tener conciencia en el disfraz.

Halloween no se trata de usar trajes típicos de culturas o burlarse de estas culturas. No usar plumas de indígena nativo, o de monja, o de alguna manera despectiva u ofensiva hacia las culturas o creencias. Incluso, en ocasiones, las personas han optado por disfrazarse de terroristas, gánster o asesinos en serie, esto no es respetar el pasado, las víctimas y los daños que estos causaron.

Se debe tener conciencia en el momento de disfrazarse, la creatividad de esta fiesta invita a las personas a celebrar de manera responsable, pero siempre respetando las creencias de las otras culturas.

“Dulce o truco”

Esta frase, que se ha vuelto común en los niños al momento de pedir dulces, tiene dos significados, antes de volverse en una broma. Cuando celebraran Halloween en el pasado, se le daba a las familias un "souls cake" o "pastel de masa de alma", un pastel en modo de ofrenda para rezar por las almas de aquellos que ya no están. Se daba el pastel a la familia con allegados difuntos, con la promesa que las personas que hicieron este pastel rezaran por las almas y el descanso de estos, pues si no, la familia del difunto los maldecía y tenían mala suerte de por vida. Esta tradición proviene de Inglaterra, en los años 1800.

En Estados Unidos la frase de "dulce o truco" se empezó a usar, pues cuando los niños pedían dulces debían antes decir “dulce o truco”, y había tres posibilidades. La primera, los niños recibían caramelos al decir “dulce”; la segunda, "truco", el truco era que la persona contaba un chiste o los niños le hacían una broma, ya sea llenar de espuma la casa o de papel higiénico.

Latinoamérica celebra en Día de los Muertos

En la época prehispánica en México, el culto a la muerte era uno de los elementos más importantes en la cultura. Cuando una persona moria, las familias organizaban una fiesta para guiarlo en su recorrido a las puertas de Mictlan, donde los esperaba el dios Mictlantecuhtli y la diosa Mictlancihuatl. Se le pone un altar a la persona con todas las cosas que este le gustaba, desde comida hasta zapatos, pues está la creencia que puede llegar a sentir hambre en su paso a la vida eterna.

El Día de los Muertos, celebrado el 2 de noviembre, implica los retornos de las ánimas, para compartir esta noche y celebrar junto a sus familiares. Esta fecha entre el primero de noviembre y el día siguiente es una celebración de la memoria de los difuntos, se les deja un camino de flores y velas que llegan hasta el sepulcro para que las almas regresen a su lugar de descanso.

Esta celebración proviene de México y ha sido adaptada en todos los Estados de distintas formas. En México, esta fecha es de suma importancia, con música, comida y danzas se celebra la vida y el viaje al “más allá”. En la actualidad, y en la mayoría de países latinoamericanos, celebran Halloween como una celebración para los niños para alejarla de supersticiones o brujería, algo a lo que también se le relaciona. Por el contrario, el Día de los Muertos, conocido fuera de México como Día de los Fieles Difuntos, no trasciende ni se celebra como en el país azteca, algo que pasa en Colombia.

"Según el calendario católico, designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, todos los adultos", explica la Corporación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo de México. Sin embargo, el Día de Todos los Santos, como lo dice su nombre, conmemora a quienes han alcanzado la santidad.

La UNESCO y Naciones Unidas declararon, en 2008, el Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una celebración que une a las comunidades y representa creencias de los ancestros.