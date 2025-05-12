CANAL RCN
Internacional

Murió reconocida actriz de Netflix tras una fuerte enfermedad: "Luche con mis fuerzas"

Criscilla Anderson falleció a las 45 años y dejó un emotivo mensaje de despedida.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
11:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Criscilla Anderson a los 45 años.

Falleció reconocido actor colombiano que participó en ‘Hasta que la plata nos separe’
RELACIONADO

Falleció reconocido actor colombiano que participó en ‘Hasta que la plata nos separe’

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Criscilla Anderson?

La actriz, bailarina profesional y creadora de contenido participó en producciones de Netflix como Dallas Cowboys Cheerleaders y en el reality Country Ever After. Desde 2018, enfrentaba una dura batalla contra un cáncer de colon, proceso del que compartió detalles constantemente a través de sus redes sociales.

La noticia fue confirmada por su amiga Lindsey, quien expresó estar devastada, pero aseguró que honraría la promesa que le hizo a Criscilla de compartir su mensaje final para sus hijos, su familia y sus seguidores.

“Le prometí a Criscilla que caminaría este viaje con ella cada vez que no pudiera sostenerse en pie (...). Estar a su lado hasta el final fue el mayor honor de mi vida”, afirmó.

 

Motociclista falleció en accidente con Ferrari en la vía La Calera - Sopó
RELACIONADO

Motociclista falleció en accidente con Ferrari en la vía La Calera - Sopó

El emotivo mensaje de Criscilla Anderson antes de su partida

En su despedida, la actriz hizo un llamado especial a sus cuatro hijos, agradeciéndoles por convertirla en madre y por acompañarla durante los años más difíciles de su enfermedad. También agradeció el apoyo constante de quienes la motivaron cuando sus fuerzas parecían agotarse.

Su mensaje final conmovió profundamente a sus seguidores:

“Mi dulce comunidad. Si están leyendo esto, finalmente me deslicé en los brazos de Jesús, en paz y rodeada de amor. Por favor, no se queden en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido… Estoy en casa”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Evacúan a 169 pasajeros tras incendio en equipo de carga en aeropuerto de São Paulo

Perú

Seis estudiantes murieron calcinados en un restaurante Perú, mientras celebraban un cumpleaños

Brasil

Deportista murió en el gimnasio: una barra cayó sobre su pecho y el video estremece

Otras Noticias

CNE

Daniel Palacios oficializó ante el CNE su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo

El exministro envió una carta al presidente del CNE, confirmando su intención de participar en la consulta interpartidista.

Redes sociales

'La Mansión de los Streamers': fecha, horario y dónde ver la producción de Westcol

Los participantes se enfrentarán a distintas pruebas para ser futuros streamers profesionales.

Tenis

Bogotá suma un nuevo escenario para el pádel con la apertura de PadelTown

Enfermedades

Más de 2.000 pacientes han muerto por enfermedades raras en medio de la crisis en salud

Comercio

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta