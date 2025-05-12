Murió reconocida actriz de Netflix tras una fuerte enfermedad: "Luche con mis fuerzas"

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Criscilla Anderson a los 45 años.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Criscilla Anderson?

La actriz, bailarina profesional y creadora de contenido participó en producciones de Netflix como Dallas Cowboys Cheerleaders y en el reality Country Ever After. Desde 2018, enfrentaba una dura batalla contra un cáncer de colon, proceso del que compartió detalles constantemente a través de sus redes sociales.

La noticia fue confirmada por su amiga Lindsey, quien expresó estar devastada, pero aseguró que honraría la promesa que le hizo a Criscilla de compartir su mensaje final para sus hijos, su familia y sus seguidores.

“Le prometí a Criscilla que caminaría este viaje con ella cada vez que no pudiera sostenerse en pie (...). Estar a su lado hasta el final fue el mayor honor de mi vida”, afirmó.

El emotivo mensaje de Criscilla Anderson antes de su partida

En su despedida, la actriz hizo un llamado especial a sus cuatro hijos, agradeciéndoles por convertirla en madre y por acompañarla durante los años más difíciles de su enfermedad. También agradeció el apoyo constante de quienes la motivaron cuando sus fuerzas parecían agotarse.

Su mensaje final conmovió profundamente a sus seguidores:

“Mi dulce comunidad. Si están leyendo esto, finalmente me deslicé en los brazos de Jesús, en paz y rodeada de amor. Por favor, no se queden en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido… Estoy en casa”.