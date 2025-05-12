Evacúan a 169 pasajeros tras incendio en equipo de carga en aeropuerto de São Paulo

Un total de 169 pasajeros fueron evacuados de manera preventiva durante la noche de este jueves 4 de diciembre en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, luego de que se registrara un incendio en un equipo de carga ubicado cerca de un avión de Latam.

Evacúan a más de 100 pasajeros tras incendio cerca de un avión en Brasil

El hecho, que no dejó heridos, obligó a activar los protocolos de emergencia del principal terminal aéreo de Brasil.

Según informó la aerolínea, el incidente se presentó mientras se realizaba el proceso de embarque de un vuelo doméstico con destino a Porto Alegre.

El fuego se originó en un equipo perteneciente a una empresa contratista encargada de la carga del Airbus A320, generando una densa columna de humo que encendió las alarmas de seguridad.

Ante la situación, los pasajeros fueron evacuados tanto por la pasarela de embarque como por los toboganes de emergencia.

En videos que circularon en redes sociales se aprecian las llamas cerca del fuselaje de la aeronave y a los viajeros deslizándose por los toboganes para abandonar rápidamente la zona de riesgo.

Latam confirmó que la emergencia fue controlada en pocos minutos y que no se reportaron heridos. De manera preventiva, se suspendió el suministro de combustible a otras aeronaves durante 10 minutos, según la información entregada por GRU Airport, empresa concesionaria del aeropuerto.

Lo que se sabe sobre los pasajeros evacuados tras incendio cerca de un avión

La compañía aérea también indicó que brindó apoyo a los afectados. De los 169 pasajeros, 159 lograron llegar a Porto Alegre en la madrugada de este viernes en un vuelo alterno, mientras que los 10 restantes serían reubicados en otros itinerarios o transportados por vía terrestre.

La administración del aeropuerto anunció que cooperará con las autoridades en la investigación para determinar las causas del incendio y evitar futuros incidentes.