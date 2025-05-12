CANAL RCN
Colombia

Centro Democrático oficializa lista cerrada al Senado para el periodo 2026–2030

El director del partido, Gabriel Vallejo, explicó que la decisión busca consolidar la unidad interna y fortalecer el debate político en el Congreso.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
01:19 p. m.
El Centro Democrático anunció este viernes la presentación oficial de su lista cerrada al Senado para el periodo legislativo 2026–2030, una propuesta que, según la colectividad, combina “experiencia, carácter, renovación y liderazgo en las regiones”.

El director del partido, Gabriel Vallejo, explicó que la decisión busca consolidar la unidad interna y fortalecer el debate político en el Congreso.

“Esta decisión reafirma el compromiso del partido con la coherencia programática, la unidad interna y la construcción de una agenda legislativa sólida. La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”, señaló Vallejo.

Detalles sobre el proceso de selección de la lista cerrada del Centro Democrático

La conformación de la lista fue resultado de un proceso que incluyó revisión de perfiles, entrevistas y análisis de las necesidades expresadas por las bases en diferentes regiones del país. Vallejo agregó que “se trata de un acto de responsabilidad para enfrentar la crisis institucional, económica y de seguridad que vive el país”.

El partido agradeció a quienes participaron en el proceso de selección y subrayó que esta decisión “no cierra puertas”, sino que invita a fortalecer la campaña y trabajar de manera conjunta por la recuperación nacional.

La lista cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, y se presenta como un equipo “disciplinado, técnico y comprometido con la defensa de la democracia, las libertades, el crecimiento económico y la institucionalidad”.

Así quedó conformada la lista cerrada del Centro Democrático

1. Andrés Forero
2. Rafael Nieto
3. Claudia Margarita Zuleta
4. Hernán Cadavid
5. Julia Correa Nuttin
6. Carlos Meisel
7. Christian Garcés
8. María Clara Posada
9. Honorio Henríquez
10. Josué Alirio Barrera
11. Esteban Quintero
12. Enrique Cabrales
13. Óscar Leonardo Villamizar
14. Juan Fernando Espinal
15. María Angélica Guerra López
16. Juan Fernando Caicedo
17. Zandra Bernal
18. Lizeth Reina
19. José Vicente Carreño
20. Marelen Castillo
21. Carolina Restrepo Cañaveral
22. Estefanía Colmenares
23. Amalia Salgado
24. Camilo Gaviria
25. Álvaro Uribe Vélez

