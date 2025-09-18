¿La mencionaba en sus canciones? Nueva pista sobre el hallazgo de adolescente en carro del rapero d4vd

Un misterioso caso ha generado conmoción en Estados Unidos, al revelarse que Celeste Rivas, una adolescente reportada como desaparecida en 2023, fue hallada muerta en el maletero de un vehículo que es propiedad del reconocido rapero d4vd.

La menor hispana, de 15 años de edad, fue identificada por las autoridades, luego de que se encontrara su cuerpo en avanzado estado de descomposición en un Tesla que se encontraba abandonado. Mientras la investigación avanza, han aparecido nuevas pistas que vincularían al cantante neoyorquino.

En primer lugar, se habló sobre un tatuaje similar que tendría la menor y el artista. Un tatuaje que dice 'shhhh' en uno de sus dedos, también habría sido hallado en el cuerpo de la adolescente. Ahora, se revela que la habría mencionado en una canción.

Filtraron canción de d4vd donde mencionaría a Celeste Rivas

Esta fue la revelación que hizo el medio TMZ, en donde se indica que se filtraron algunas canciones desde hace varios meses y en una de ellas, profesaría su amor por una chica llamada 'Celeste'. La menciona en un par de oportunidades, generando nuevas interpretaciones de sus seguidores.

Oh, Celeste / La chica con mi nombre tatuado en el pecho / La huelo en mi ropa como a cigarrillos // Escucho su voz cada vez que respiro / Estoy obsesionado. Oh, Celeste / Tengo miedo de que solo me ames cuando esté desvestida / Pero te ves tan hermosa con ese vestido / Extrañarte tanto me deprime / Pero estoy divagando, porque...

La madre de Celeste Rivas y otra pista que incriminaría al rapero

Adicionalmente, este mismo medio habló con la madre de Celeste Rivas, donde habría revelado que su hija tenía un novio llamado David, el mismo que el del artista y el cual abrevia su nombre artístico, generando todavía más sospechas.

Por el momento, d4vd canceló sus presentaciones programadas en Seattle y regresó a Los Ángeles, donde se mantendrá colaborando con las autoridades, de acuerdo a lo confirmado desde su entorno.