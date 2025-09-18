CANAL RCN
Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje

Una adolescente hispana de 15 años fue encontrada sin vida dentro de un Tesla en Los Ángeles; las autoridades investigan un posible homicidio

septiembre 18 de 2025
06:57 a. m.
El caso de Celeste Rivas, una adolescente hispana de 15 años reportada como desaparecida en 2023, ha causado conmoción en Estados Unidos tras confirmarse que su cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre.

Los restos fueron encontrados en el maletero de un Tesla registrado a nombre del rapero d4vd (David Anthony Burke), en la zona de Hollywood Hills, Los Ángeles. Aunque la oficina forense determinó la fecha de muerte, la causa aún permanece bajo investigación.

Cómo fue hallado el cuerpo de Celeste Rivas

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el descubrimiento ocurrió cuando vecinos denunciaron un fuerte olor proveniente del vehículo abandonado. Al inspeccionar el Tesla, agentes encontraron un cuerpo envuelto en bolsas plásticas en avanzado estado de descomposición. Posteriormente, la oficina forense confirmó que se trataba de Celeste, desaparecida en Lake Elsinore desde abril de 2023.

El automóvil había permanecido estacionado durante semanas antes de ser remolcado al depósito municipal. Según las autoridades, el cuerpo podría haber permanecido allí varios días antes del hallazgo, lo que complicó el trabajo de identificación inicial. Hasta ahora, el caso se investiga como un posible homicidio y continúa abierto a nuevas diligencias.

La conexión con el rapero d4vd y la investigación en curso

El vehículo estaba registrado en Texas a nombre del cantante d4vd, de 20 años, quien alcanzó fama internacional con éxitos como Romantic Homicide y Here with Me. Un representante del artista aseguró que este coopera plenamente con las autoridades. Hasta el momento, no existen sospechosos identificados ni cargos presentados.

De acuerdo a lo revelado por el medio TMZ, la víctima y el cantante tenían un tatuaje similar al del rapero, lo cual ha despertado sospechas en redes sociales.

En medio de la polémica, d4vd continúa con su gira internacional, que incluye presentaciones en San Francisco y Los Ángeles. El hecho de que el cuerpo haya sido hallado en un auto a su nombre ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre la figura del artista, pese a que no está señalado oficialmente en la investigación.

