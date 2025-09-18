CANAL RCN
Reportan como desaparecido a B-King, exesposo de Marcela Reyes: estaba en México

El artista fue reportado como desaparecido en México junto con un compañero de trabajo.

septiembre 18 de 2025
11:13 a. m.
En las últimas horas se conoció la preocupante noticia de la desaparición de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, exesposo de la DJ y cantante Marcela Reyes. Según informaron familiares y allegados, el artista fue visto por última vez en el sector de Polanco en la Ciudad de México, en compañía de un colega identificado Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, y desde entonces no se ha tenido rastro de su paradero.

La información fue divulgada inicialmente a través de redes sociales por el círculo cercano del artista, como la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Sofía Avendaño. Además, se conoció el reporte de las autoridades, indicando que iban saliendo de un gimnasio.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de B-King en México?

De acuerdo con los reportes compartidos, B-King lleva dos días desaparecido junto a su compañero de viaje. Desde la Fiscalía de la Ciudad de México, ya compartieron información que facilite encontrarlos.

Sofía Avendaño, quien publicó videos en sus redes sociales explicando la situación pidió a sus seguidores en México estar atentos y compartir cualquier dato que pueda ser útil para dar con el paradero de los desaparecidos.

Familiares y amigos piden cadena de oración por el artista

Ante la incertidumbre, tanto Sofía Avendaño como los familiares de B-King solicitaron una cadena de oración, con la esperanza de que el artista y su acompañante aparezcan sanos y salvos. “La intención es que esta información llegue a más personas y se logre encontrar a Bayron y a su compañero”, expresó Avendaño en sus declaraciones públicas.

La noticia ha causado gran conmoción en el medio del entretenimiento colombiano, especialmente por la trayectoria musical de B-King y su recordada relación con Marcela Reyes, figura mediática en la industria del entretenimiento y la música electrónica en Colombia.

