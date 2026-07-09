La mitad de los profesionales del sector salud en La Guaira resultaron afectados tras los sismos

La crisis médica se agravó en Venezuela tras el doblete sísmico registrado en la tarde del 24 de junio, en la costa norte del país.

Los movimientos de magnitud 7,1 y 7,5 dejaron fuera de servicio a la mitad del personal del sector salud de La Guaira, una de las ciudades más golpeadas por la tragedia.

Así lo reveló el jueves 9 de julio Armando de Negri, responsable interino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una videoconferencia de prensa y agregó: "Una proporción todavía no precisa (de estos profesionales) están desaparecidos, fallecidos o heridos".

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El sector salud en Venezuela ya se encontraba debilitado por la migración masiva:

El vacío en la fuerza médica local es mitigado con apoyo internacional, pero es innegable que el escenario sanitario en Venezuela ya se encontraba debilitado. En palabras del director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte:

"La situación previa a los sismos, por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años, ha empeorado significativamente luego de los terremotos".

Según el director de la organización, Jarvas Barbosa, "la emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase, igualmente crítica, centrada en la estabilización".

Para atender la crisis, el sector salud pide una inyección de 24 millones de dólares:

Este fuerte golpe al capital humano se suma al deterioro de la infraestructura hospitalaria en todo el territorio nacional, donde tres hospitales quedaron inutilizables.

Aunque otros 50 centros médicos continúan operativos, la OPS confirmó que una parte de ellos presenta daños estructurales. Las dimensiones de la catástrofe global ya dejan un saldo trágico de al menos 3.800 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados que perdieron sus hogares, concentrados principalmente en este estado costero, vecino de Caracas.

Para contener el colapso, el director de emergencias sanitarias de la organización, Ciro Ugarte, informó que se gestiona una inyección financiera de emergencia. La semana pasada, la entidad solicitó formalmente a la comunidad internacional un fondo extraordinario de 24 millones de dólares para cubrir los requerimientos más críticos durante el próximo semestre.

De esa meta económica, Ugarte anticipó que cerca de nueve millones de dólares serán desembolsados próximamente gracias a los aportes conjuntos de la ONU, la OMS y naciones cooperantes como España y Canadá.