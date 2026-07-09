Drogas y armas estaban siendo arrojadas mediante drones a cárceles de Panamá: ¿qué medidas tomarán?

El Gobierno de Panamá anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en las cárceles del país, luego de detectar que drones estaban siendo utilizados para ingresar drogas y armas a los internos.

La decisión se conoce en medio de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario, marcada por una fuga masiva de presos, denuncias de corrupción y problemas de hacinamiento.

¿Qué medida anunció el Gobierno de Panamá?

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que el país implementará un sistema de bloqueo del espacio aéreo sobre los centros penitenciarios para impedir que drones sobrevuelen estas instalaciones.

Según explicó el mandatario, la medida busca frenar una modalidad utilizada por organizaciones criminales para lanzar drogas, armas y otros elementos prohibidos al interior de las cárceles.

Mulino aseguró que el sistema ya fue puesto a prueba la semana pasada y que su objetivo es evitar que personas ubicadas en zonas cercanas a los penales continúen utilizando estos dispositivos para abastecer a los reclusos.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La medida llega en medio de una crisis del sistema penitenciario panameño que se agravó tras la fuga de cerca de 200 internos de la cárcel La Joyita, ocurrida el pasado 1 de enero.

Aunque la mayoría ya fue recapturada, el hecho dejó en evidencia las fallas de seguridad en los establecimientos carcelarios.

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El presidente también señaló que el ingreso de armas y drogas no solo ocurre mediante drones, sino que existe un problema de corrupción dentro de las prisiones.

¿Qué otras acciones prepara el Gobierno?

Como parte de la estrategia para recuperar el control del sistema penitenciario, el mandatario anunció recientemente la construcción de una nueva cárcel destinada a aislar a los principales jefes de pandillas.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad en los penales y evitar que líderes de organizaciones criminales continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.

Cabe mencionar que, actualmente, las cárceles panameñas albergan cerca de 24.000 personas privadas de la libertad, aunque su capacidad instalada es de aproximadamente 14.700 cupos.

A esto se suma el aumento de la violencia en algunas regiones del país. Según cifras oficiales, Panamá registró en 2025 una tasa de 14,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en la provincia de Colón ese indicador fue casi tres veces superior.

Ante este panorama, el Gobierno busca reforzar la seguridad penitenciaria y cerrar las vías utilizadas por las organizaciones criminales para mantener el control desde el interior de las cárceles.